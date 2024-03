Mondelez w Polsce rusza z kampanią edukacyjną „Smakuj Świadomie”

Co oznacza świadome smakowanie (z ang. mindful snacking)?

Zgodnie z wynikami najnowszego globalnego badania trendów konsumenckich State of Snacking przeprowadzonego przez Mondelēz International wynika, że przekąski nadal zajmują ważne miejsce w diecie konsumentów – 88% respondentów zadeklarowało, że sięga po nie codziennie. Jednocześnie konsumenci są bardziej świadomi wpływu swoich wyborów żywieniowych na swoje zdrowie psychiczne i fizyczne. Korzystają z nich w celu zwiększenia energii (75%), poprawy nastroju (74%), i kondycji (70%). Trzy na cztery osoby (78%) przyznały, że bardziej doceniają przekąski, gdy spożywają je świadomie, 85% respondentów stwierdziło, że regularnie delektuje się smakiem, aromatem i teksturą przekąski podczas jedzenia, a prawie siedmiu na dziesięciu konsumentów potwierdziło, że szuka produktów, które umożliwiają im kontrolę porcji (67%).

– Budowanie wiedzy na temat świadomego spożywania przekąsek jest na stałe wpisane w misję Mondelēz International, jako odpowiedzialnego producenta działającego w branży spożywczej. W praktyce idea ta oznacza, że powinniśmy podchodzić do jedzenia z intencją i uwagą, która polega na byciu świadomym tego, co chcemy zjeść, dlaczego jemy i jak się czujemy – podkreśla Rimi Obra-Ratwatte, Liderka europejskiego zespołu ds. strategii i komunikacji żywieniowej w Mondelēz International.

W ramach kampanii eksperci ds. żywienia i trenerzy ds. mindful snacking będą przekazywać wartościową dla konsumentów wiedzę na temat informacji na etykietach produktów, wielkości porcji oraz tego jakie korzyści płyną z uważnego jedzenia, i jak to się robi w praktyce.

– Dzisiejsze tempo życia sprzyja jedzeniu w biegu i pośpiechu, nie pozostawiając przestrzeni na chwilę namysłu, czy porcja produktu, którą właśnie zjedliśmy już zaspokoiła nasze potrzeby – zwraca uwagę Iwonna Niegowska, Specjalistka ds. strategii i komunikacji żywieniowej w Mondelez oraz dodaje – Jako wiodący producent przekąsek, zdajemy sobie sprawę z ważnej roli, jaką mamy do odegrania w budowaniu zdrowszych nawyków żywieniowych i zachęcaniu konsumentów do bardziej świadomego jedzenia. Chcemy zwracać ich uwagę na to, że obok tego co jedzą, równie ważne jest to, w jaki sposób to robią.

Smakowania warto się nauczyć

Poprzez kampanię „Smakuj Świadomie” Mondelez w Polsce rozpoczyna realizację długoterminowego zobowiązania edukacyjnego w obszarze świadomego odżywiania, zachęcając w niej smakoszy do uważnego delektowania się każdym kęsem i zwracania uwagi na wielkość porcji.

Co nam daje świadome smakowanie? Badania wskazują, że uważne jedzenie zwiększa satysfakcję i przyjemność z jedzenia. Delektowanie się nim wszystkimi zmysłami zmniejsza prawdopodobieństwo przejadania się. Pozwala także zwrócić uwagę na uczucie satysfakcji i sytości2.

Aby wzmocnić wartość merytoryczną kampanii i wesprzeć treści edukacyjne badaniami naukowymi, firma nawiązała współpracę ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, która objęła kampanię patronatem honorowym.

– Często zapominamy, że nasze wybory żywieniowe mają nie tylko wpływ na nasze zdrowie, ale także na otoczenie, w którym żyjemy. Dlatego nie wystarczy zdrowo się odżywiać i dbać o aktywność fizyczną, ale trzeba też myśleć o tym, jak nasze zachowania wpływają na środowisko. Jakkolwiek zdrowie to najważniejsza wartość każdego z nas, warunek sine qua non naszego dobrostanu, to dbałość o nie wymaga również troski o jakość środowiska naturalnego, w którym żyjemy. Musimy do tradycyjnych wartości, takich jak zdrowie, szczęście rodzinne, dołączyć poszanowanie planety, ponieważ stan środowiska naturalnego decyduje w istocie o jakości naszego życia. Zrównoważona konsumpcja, a w tym dieta planetarna, to drogowskaz postępowania w trosce o zdrowie własne, najbliższego otoczenia i przyszłych pokoleń – mówi prof. dr. hab. Krystyna Gutkowska, Dyrektor Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW.

W tworzeniu materiałów edukacyjnych firmę wspiera także Martyna Smolińska, uznana ekspertka w dziedzinie dietetyki i świadomego odżywiania, która dba również o to, żeby prezentowane treści odpowiadały realnym potrzebom osób, które zwracają uwagę na zbilansowaną dietę.

– Pacjenci często przychodzą do mnie z już utrwalonymi mitami na temat zdrowego odżywiania. Stosują zakazy i nakazy, a tego typu restrykcje najczęściej kończą się napadem objadania, co z kolei powoduje poczucie winy i nie wspiera zdrowych relacji z jedzeniem. Moim zadaniem jest nauczyć ich w jaki sposób wkomponować ich ulubione produkty, w tym także przekąski, do codziennej zbilansowanej diety, tak aby dbać o swoje zdrowie jednocześnie czerpiąc przyjemność z jedzenia – mówi Martyna Smolińska, dietetyczka. – Cieszę się, że mogę wspierać kampanię „Smakuj Świadomie”, która jest zgodna z bliskim mi podejściem, że w komponowaniu diety uwzględnia się nie tylko aspekty żywieniowe, ale również ogólny stan zdrowia, emocje i psychikę pacjenta – dodaje Smolińska.

Kampania jest realizowana w kilku etapach. W pierwszej kolejności działania edukacyjne były skierowane do pracowników firmy. Wzięli oni udział w warsztatach Świadomego Smakowania prowadzonych przez trenerów wewnętrznych oraz otrzymali materiały edukacyjne. Dodatkowo wewnętrzni specjaliści ds. żywienia Mondelez przeszli cykl szkoleń edukacyjnych, aby mogli aktywnie wspierać kampanię podczas jej trwania jako trenerzy Świadomego Smakowania.

Kolejny etap to ogólnopolska kampania edukacyjno-społeczna. Jednym z jej elementów są treści edukacyjne udostępniane przez media online i offline, a także działania dla społeczności lokalnych, w okolicy których firma posiada fabryki. To tam eksperci Mondelez we współpracy z lokalnymi ośrodkami, zorganizują cykl spotkań nt. świadomej relacji z pożywieniem. Będą one skierowane do osób, które chcą poszerzyć wiedzę w szczególnie ważnym obszarze dotyczącym żywienia i uważności na to, co i w jaki sposób konsumują.

Wszystkie produkty Mondelēz International już od lat mają na etykietach oznaczenia dotyczące kaloryczności i wartości odżywczej w 100 g i porcji produktu, tak aby konsument mógł świadomie wybrać ulubiony produkt i zjeść taką jego ilość, która pozwoli mu zachować bilans energetyczny całodziennej diety. Nowym elementem informacji żywieniowej na opakowaniach jest umieszczenie grafiki o wielkości porcji wyrażonej w liczbie ciasteczek lub kawałków czekolady zamiast w gramach. Graficzna prezentacja porcji ułatwia konsumentom prawidłową interpretację jej wielkości, która jest jednym z elementów świadomego smakowania. Dodatkowym elementem edukacji konsumentów jest także umieszczanie na opakowaniach produktów z portfolio firmy ikonki „Smakuj Świadomie” lub jej anglojęzycznego odpowiednika „Snack Mindfully”, zachęcającej do zwrócenia uwagi na przemyślane spożywanie przekąsek.

W związku ze startem kampanii, uruchomiono także stronę snackmindful.com/pl/, na której można dowiedzieć się więcej o tym, czym jest świadome spożywanie przekąsek. Jej adres już teraz można znaleźć na opakowaniach wybranych produktów firmy.

6 nawyków świadomego smakowania

Świadome Smakowanie to praktyka, która polega na skupieniu uwagi na tym, co jemy i na doświadczeniu jedzenia wszystkimi zmysłami, bez rozpraszania uwagi. Jest to sposób na czerpanie większej przyjemności z jedzenia i lepszego dostosowania się do sygnałów głodu i sytości, wysyłanych przez nasze ciało, a tym samym zdrowszych nawyków żywieniowych.

Jak to zrobić?

Wiedz czego pragniesz (potrzeby emocjonalne i funkcjonalne).

Zwróć uwagę na wielkość porcji.

Czerp radość i odczuwaj wszystkimi zmysłami.

Pamiętaj, że liczy się tu i teraz.

Bądź świadom/a poziomu głodu, sytości i zadowolenia.

Zastanów się nad doświadczeniem związanym z jedzeniem.

