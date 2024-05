Nakładam na umyte włosy co 3 dni. Rosną jak szalone, a pasma lśnią jak tafla. Domowa maska na wypadające włosy

Wsypuję dwie łyżeczki do porannej szklanki wody. To mój sposób na płaski brzuch. Wypróbuj, jeśli czujesz się nadęta jak balon

Wypadanie włosów. Przyczyny

Wypadające włosy to problem, który dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Najczęściej orientujemy się, że nas dotyczy, gdy zauważymy więcej włosów na szczotce lub w wannie po kąpieli. Taka sytuacja może wzbudzić nasz niepokój, jednak należy pamiętać, że może być to fizjologiczna reakcja naszego organizmu, która z czasem samoistnie się ustabilizuje. Przyczyn wypadania włosów jest naprawdę wiele - od błahych takich jak stosowanie nieodpowiednich kosmetyków, po te poważniejsze, jak różne choroby. Do najczęstszych przyczyn wypadania włosów zalicza się:

Stres i przemęczenie,

Chora tarczyca,

Zła dieta,

Anemia,

Łysienie androgenowe,

Skutek niektórych chorób, które są sporym stresem dla układu odpornościowego, np. COVID,

Nieprawidłowa pielęgnacja,

Choroby skóry głowy, takie jak: grzybica, łuszczyca, łojotokowe zapalenie skóry, czy liszaj płaski,

Przyjmowane leki,

Cukrzyca.

Domowa maska na wypadające włosy

W niektórych sytuacjach w walce z wypadającymi włosami skuteczne mogą okazać się zmiany kosmetyków, jakie stosujemy do ich pielęgnacji. Bywa, że niektóre składniki mogą wzmagać wypadanie kosmyków, dlatego warto przyjrzeć się składowi swoich kosmetyków do włosów lub ewentualnie zasięgnąć pomocy specjalisty trychologa. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że niektóre domowe sposoby na wypadające włosy pomogą uporać się z tym wstydliwym problemem. Naturalne maski do włosów wzmocnią i odżywią pasma oraz skórę głowy, a dodatkowo pobudzą je do wzrostu.

Jedną z domowych masek na wypadanie włosów jest ta przygotowana z drożdży. Wynika to z faktu, że drożdże są bogate w mikroelementy, które odżywiają skórę głowy i wzmacniają cebulki. Jak przygotować maskę z drożdży na włosy? W ciepłym mleku rozpuść dwie łyżki drożdży w kostce i zostaw na godzinę. Potem dodaj dwie łyżki jogurtu naturalnego i znowu zostaw na godzinę. Tak przygotowaną maskę nałóż na włosy i skórę głowy, przykryj czepkiem lub folią i pozostaw na godzinę. Po upływie tego czasu spłucz maskę z głowy ciepłą wodą. Nakładaj ją na umyte włosy co 3 dni, a efekty zobaczysz naprawdę szybko.