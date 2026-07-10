Naturalny sposób na owady. Zapomnij o chemii na mrówki, kleszcze i pluskwy

Wraz z nadejściem lata borykamy się z inwazją owadów, dlatego coraz częściej wybieramy naturalne, domowe sposoby na pozbycie się niechcianych gości.

W walce z insektami z pomocą przychodzi ekologiczny pył, który działa na owady mechanicznie, pozbawiając nas konieczności używania trującej chemii.

Sprawdź, jak aplikować ten bezpieczny środek, by odegnać z otoczenia mrówki, kleszcze oraz pluskwy, gwarantując domownikom spokój.

Kiedy nadchodzi lato, chętniej otwieramy na oścież okna, a to ułatwia owadom dostęp do wnętrz. Mrówki szybko namierzają jedzenie w kuchni, kleszcze przynosimy na ubraniach ze spacerów, z kolei w niektórych gospodarstwach pojawia się kłopot z pluskwami. Zamiast od razu kupować mocną chemię ze sklepu, warto rozważyć bardziej naturalne alternatywy, które pomogą wyprosić intruzów. Oto sprawdzony sposób na pozbycie się szkodników.

Ziemia okrzemkowa. Naturalny proszek na mrówki, pluskwy i kleszcze

Sprawdzonym, proekologicznym rozwiązaniem jest użycie ziemi okrzemkowej, czyli sproszkowanych skamielin pancerzyków mikroskopijnych glonów – okrzemek. Proszek ten, choć drobny jak mąka, posiada pod mikroskopem wyjątkowo ostre brzegi. To właśnie ta właściwość odpowiada za śmiertelne działanie na owady i pajęczaki, a mechanizm nie opiera się na trujących związkach. Ziemia okrzemkowa rani zewnętrzną warstwę ochronną pancerzy przechodzących po niej kleszczy, pluskiew czy mrówek. W konsekwencji insekty te tracą życiodajną wilgoć i powoli usychają, co stanowi o całkowicie mechanicznym charakterze tego rozwiązania.

Aby uzyskać zadowalające rezultaty, aplikuj ziemię okrzemkową w postaci cienkiej warstwy w punktach styku insektów z otoczeniem, takich jak parapety, listwy podłogowe czy wszelkie szczeliny. Chcąc zlikwidować pluskwy, rozłóż pył przy łóżkach oraz w pobliżu innych zakamarków, w których chętnie się gnieżdżą. Natomiast w przypadku kleszczy, warto zastosować ten naturalny preparat na zewnątrz: na ścieżkach, wokół altan i tarasów. Należy jednak pamiętać, że podwyższona wilgotność i deszcz osłabiają jego skuteczność na wolnym powietrzu.

Decydując się na ten środek, upewnij się, że kupujesz preparat przeznaczony do użycia w domach i ogrodach. Pamiętaj też o ostrożności podczas aplikacji: mimo że ziemia okrzemkowa jest naturalna, jej wdychanie może skutkować podrażnieniem dróg oddechowych oraz oczu.

Chociaż naturalne środki czasem wymagają więcej czasu niż agresywne preparaty chemiczne, stanowią doskonałe wsparcie w zwalczaniu szkodników. Utrzymując czystość, uszczelniając szpary i stosując ziemię okrzemkową, możesz zauważalnie zmniejszyć problem mrówek, pluskiew oraz kleszczy we własnym domu, całkowicie rezygnując z toksycznych insektycydów.

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Quiz. Lato w PRL-u. Pamiętasz, jak wtedy wypoczywano? Pytanie 1 z 15 Od którego roku prawo do wypoczynku obywatelom PRL gwarantowała konstytucja? 1977 1952 1969 Następne pytanie