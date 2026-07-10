Ponad 40 młodych osób z pieczy zastępczej z szansę na pierwszą pracę

Kiedy większość młodych ludzi szuka pierwszej pracy, może liczyć na pomoc rodziców, znajomych czy rodzinne kontakty. Młodzi dorośli z pieczy zastępczej często nie mają takiego zaplecza. W dorosłość wchodzą szybciej niż ich rówieśnicy i znacznie częściej muszą samodzielnie zadbać o utrzymanie, rozwój zawodowy i budowanie swojej przyszłości.Dlatego pierwsza praca jest dla nich czymś więcej niż tylko źródłem dochodu. To często pierwszy moment, w którym ktoś daje im szansę, obdarza zaufaniem i pokazuje, jak odnaleźć się w zawodowej rzeczywistości. Właśnie z myślą o tych potrzebach Hebe od pięciu lat realizuje program „Odkryj siebie z Hebe”, tworzony we współpracy z Fundacją One Day. Jego celem jest wspieranie młodych dorosłych z pieczy zastępczej w wejściu na rynek pracy poprzez połączenie płatnego stażu, mentoringu oraz warsztatów przygotowujących do podjęcia pierwszej pracy.

W tegorocznej edycji stażystów wspiera 35 mentorów – pracowników Hebe. To oni pomagają uczestnikom odnaleźć się w nowych obowiązkach, budować pewność siebie i przejść przez pierwsze tygodnie pracy, które często decydują o dalszej zawodowej drodze.

– “Naszym celem jest nie tylko przekazanie uczestnikom programu praktycznej wiedzy potrzebnego w pierwszej pracy, ale także budowanie poczucia sprawczości i wiary we własne możliwości. Dzięki warsztatom mogą rozwijać swoje umiejętności i budować pewność siebie, a dzięki wsparciu mentorów oraz kierowników sklepów Hebe, mogą liczyć na pomoc i życzliwość w każdym momencie” – powiedziała Magdalena Mularuk, Dyrektor Marketingu Hebe.

– “Młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą często wchodzą w dorosłość szybciej niż ich rówieśnicy. Muszą podejmować decyzje dotyczące pracy, mieszkania i własnej przyszłości w momencie, w którym wielu młodych ludzi nadal może opierać się na wsparciu rodziny. Wejście na rynek pracy to dla nich nie tylko zdobywanie nowych umiejętności. To także doświadczenie bycia częścią zespołu, uczenia się odpowiedzialności, budowania relacji, regulowania stresu i sprawdzania siebie w nowych sytuacjach. Dla osób, które dorastały poza rodziną biologiczną, takie doświadczenie może mieć szczególne znaczenie, ponieważ wzmacnia poczucie sprawczości, bezpieczeństwa i zaufania do własnych możliwości. Program

„Odkryj siebie z Hebe” jest cenny właśnie dlatego, że tworzy bezpieczny pomost. Daje pierwsze doświadczenie zawodowe, uczy współpracy w zespole, pokazuje standardy pracy i buduje pewność siebie. To nie jest tylko pierwszy wpis do CV, ale realny krok w stronę niezależności” – powiedziała Monika Krzyżanowska, założycielka Fundacji One Day.

Warsztaty i mentoring na dobry początek

Przygotowanie do stażu rozpoczyna się od warsztatów, które pomagają uczestnikom oswoić nowe wyzwania zawodowe. W tym roku po raz pierwszy poprowadziła je Tatiana Mindewicz-Puacz – psychoterapeutka i ekspertka w obszarze komunikacji oraz rozwoju osobistego. Zajęcia skupiały się na budowaniu pewności siebie, rozwijaniu kompetencji interpersonalnych i przygotowaniu do codziennych sytuacji, z jakimi młodzi ludzie mogą spotkać się w pracy. Drugą część warsztatów po raz kolejny poprowadził Michał Sasin, zachęcając uczestników do otwartej rozmowy o obawach, oczekiwaniach i doświadczeniach związanych z wejściem na rynek pracy.

Równie istotną rolę odgrywa mentoring w trakcie trwania całego stażu. Spotkania mentorów i stażystów pomagają zbudować zaufanie i sprawiają, że pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywane jest przy wsparciu osoby, która tłumaczy, doradza i pomaga odnaleźć się w nowym środowisku.