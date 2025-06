Nawóź fasolkę szparagową w ten sposób. Będzie lepsza niż na ekologicznym targu

Spis treści

Dlaczego warto jeść fasolkę szparagową? Zdrowotne właściwości fasolki szparagowej

Fasolka szparagowa to zdrowy i wszechstronny składnik diety, który warto jeść regularnie, nie tylko latem. To smaczne, lekkie i bardzo zdrowe warzywo, które świetnie sprawdza się jako dodatek do obiadu, składnik sałatek lub baza lekkich dań. Dlaczego warto jeść fasolkę szparagową?

Zdrowotne właściwości fasolki szparagowej:

Bogactwo składników odżywczych - Fasolka szparagowa to źródło: błonnika, witamin z grupy B, witamin C i K, potasu.

- Fasolka szparagowa to źródło: błonnika, witamin z grupy B, witamin C i K, potasu. Niskokaloryczna i dietetyczna - 100 g ugotowanej fasolki to zaledwie ok. 30–35 kcal – to doskonały wybór dla osób dbających o linię lub chcących odżywiać się zdrowiej.

- 100 g ugotowanej fasolki to zaledwie ok. 30–35 kcal – to doskonały wybór dla osób dbających o linię lub chcących odżywiać się zdrowiej. Działa przeciwzapalnie i oczyszczająco - Zawarte w niej przeciwutleniacze pomagają chronić organizm przed wolnymi rodnikami i wspierają naturalne procesy oczyszczania organizmu.

- Zawarte w niej przeciwutleniacze pomagają chronić organizm przed wolnymi rodnikami i wspierają naturalne procesy oczyszczania organizmu. Uniwersalna w kuchni - Można ją: gotować na parze lub w wodzie, smażyć, zapiekać, grillować, dodawać do zup, sałatek, gulaszy, a nawet past i omletów.

- Można ją: gotować na parze lub w wodzie, smażyć, zapiekać, grillować, dodawać do zup, sałatek, gulaszy, a nawet past i omletów. Sezonowy smak lata - Latem fasolka smakuje najlepiej – świeża, delikatna, z odrobiną masła lub bułki tartej to klasyka polskiej kuchni, która nigdy się nie nudzi.

Dlaczego fasolkę szparagową warto jeść latem?

Latem fasolka szparagowa to po prostu sezonowy hit – smaczna, zdrowa, szybka w przygotowaniu i wyjątkowo uniwersalna. Warto z niej korzystać, póki trwa jej krótki, ale pyszny sezon. Dlaczego szczególnie warto ją jeść o tej porze roku? Latem fasolka szparagowa trafia na stoły prosto z pola – nie musi być przechowywana długo ani importowana, więc: jest delikatna, jędrna i soczysta, zachowuje pełnię smaku i wartości odżywczych, nie potrzebuje wielu dodatków – wystarczy masło, sól i np. młode ziemniaki.

Fasolka szparagowa idealnie wpisuje się w lekką, sezonową kuchnię. Właśnie latem chętniej sięgamy po dania lekkostrawne, warzywne, szybkie – fasolka szparagowa:

jest niskokaloryczna,

dobrze syci bez obciążania żołądka,

pasuje do dań grillowych, sałatek, chłodników, warzywnych zup.

Do tego pomaga nawadniać organizm, bo ma wysoki poziom wody (ponad 90%), co wspiera nawodnienie i odświeżenie organizmu w upalne dni oraz dostarcza witamin potrzebnych latem (witaminę C, potas i magnez, kwas foliowy i błonnik). I właśnie latem jest najtańsza.

Nawożenie fasolki szparagowej domowymi sposobami

Skoro właśnie latem jedzenie fasolki szparagowej jest tak ważne, warto znać sposoby na jej lepszą uprawę. Tak, aby warzywo uprawiane przez ciebie w domowym ogródku było wyższej jakości niż na ekologicznym targu. Jak to zrobić? Stosuj nasze dwa sprawdzone sposoby, a jeszcze kiedyś sam zostaniesz sprzedawcą fasolki szparagowej:

Gotuj ryż, a następnie nie wylewaj wody. Zawiera ona mikroelementy, które są korzystne dla rozwoju fasolki. Drożdże mogą być stosowane jako naturalny nawóz, szczególnie przy podlewaniu warzyw.

Wymieszaj jedno lub drugie w dokładnych proporcjach z wodą, tak aby stworzyć nawóz i podlewaj fasolkę szparagową. Będzie lepsza niż na ekologicznym targu.

