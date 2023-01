Netflix ma ukrytą funkcję. Dzięki niej odnajdziesz fajne filmy i seriale

Zapomniany sposób, by pączki nie chłonęły tłuszczu. Tak robiły to nasze babcie w Tłusty Czwartek. Zrób to przed smażeniem i ciesz się pysznymi pączkami

Co oglądać dziś na platformie Netflix? Fajne filmy i seriale na Netfliksie – jak je znaleźć? Z pewnością każdy użytkownik tego streamingowego giganta chociaż raz w życiu zadał sobie tego typu pytania. Bo choć platforma zbudowana na algorytmach podsuwa nam propozycje do obejrzenia, to nie zawsze udaje jej się trafić. Jeśli wydaje ci się, że na Netfliksie obejrzałaś/eś już wszystko to skorzystaj z ukrytej funkcji. Odpowiednie kody pomogą ci odnaleźć nowe filmy i seriale.

Co obejrzeć dziś na Netflix? Ukryta funkcja platformy streamingowej

Szukając ciekawych tytułów do obejrzenia na Netfliksie warto skorzystać z funkcji, o której wile osób nie ma pojęcia. Oprócz algorytmów, które na podstawie naszych wyborów i ocen podsuwają nam kolejne propozycje filmów czy seriali do obejrzenia istnieją także tajne kody. Netflix dzieli filmy i seriale na kategorie, którym nadaje specjalne numery. Są to np.: filmy romantyczne, gangsterskie, czy filmy o „obcych”. Po wpisaniu ich w wyszukiwarkę na stronie Netfliksa, pojawią się poszukiwane przez ns kategorie. Specjalne numery można dopisać także do adresu: https://netflix.com/browse/genre/XXXXX - w miejsce „XXXXX” wpisujemy odpowiedni kod.

Fajne filmy i seriale na Netflix. Tajne kody, które ułatwią poszukiwania

Tajne kody na platformie Netflix zmieniają się co jakiś czas. Ich aktualizacja jest dostępna na stronie netflix-codes.com. Pamiętaj jednak, że ten sposób działa tylko wtedy, gdy korzystasz z Netfliksa za pomocą przeglądarki w komputerze. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, by znaleźć film w komputerze, a gotowy tytuł przepisać już w aplikacji na telewizorze. Poniżej przedstawiamy kody, które pomogą odnaleźć fajne filmy i seriale w konkretnych kategoriach.

Tajne kody na platformie Netflix:

Akcja i przygoda (1365)

Azjatyckie filmy akcji (77232)

Klasyczna akcja i przygoda (46576)

Komedie przygodowe (43040)

Thrillery akcji (43048)

Przygodowe (7442)

Komiksy i filmy o superbohaterach (10118)

Westerny (7700)

Filmy szpiegowskie (10702)

Kryminał i przygoda (9584)

Zagraniczne filmy akcji (11828)

Filmy o sztukach walki (8985)

Wojskowe filmy akcji (2125)

Anime (7424)

Animacje dla dorosłych (11881)

Anime — akcja (2653)

Komedie anime (9302)

Dramaty anime (452)

Pełnometrażowe anime (3063)

Anime SF (2729)

Horror anime (10695)

Anime fantasy (11146)

Seriale anime (6721)

Filmy familijne i dla dzieci (783)

Filmy dla dzieci w wieku od 0 do 2 lat (6796)

Filmy dla dzieci w wieku od 2 do 4 lat (6218)

Filmy dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat (5455)

Filmy dla dzieci w wieku od 8 do 10 lat (561)

Filmy dla dzieci w wieku od 11 do 12 lat (6962)

Edukacja dla dzieci (10659)

Disney (67673)

Filmy na podstawie książek dla dzieci (10056)

Filmy familijne (51056)

Kreskówki telewizyjne (11177)

Seriale dla dzieci (27346)

Muzyczne dla dzieci (52843)

Opowieści o zwierzętach (5507)

Klasyka filmowa (31574)

Klasyczne komedie (31694)

Klasyczne dramaty (29809)

Klasyczne SF i fantasy (47147)

Klasyczne thrillery (46588)

Film noir (7687)

Klasyczne filmy wojenne (48744)

Epopeje filmowe (52858)

Klasyczne filmy zagraniczne (32473)

Filmy nieme (53310)

Klasyczne westerny (47465)

Komedie (6548)

Czarne komedie (869)

Komedie zagraniczne (4426)

Mockumenty (26)

Komedie polityczne (2700)

Zwariowane komedie (9702)

Komedie sportowe (5286)

Stand-upy (11559)

Komedie dla nastolatków (3519)

Satyry (4922)

Komedie romantyczne (5475)

Komedie slapstickowe (10256)

Kultowe filmy (7627)

Horrory klasy B (8195)

Kiczowate filmy (1252)

Kultowe horrory (10944)

Kultowe SF i fantasy (4734)

Kultowe komedie (9434)

Filmy dokumentalne (6839)

Dokumenty biograficzne (3652)

Dokumenty kryminalne (9875)

Zagraniczne filmy dokumentalne (5161)

Historyczne filmy dokumentalne (5349)

Wojskowe filmy dokumentalne (4006)

Filmy dokumentalne o sporcie (180)

Filmy dokumentalne o muzyce i koncertach (90361)

Filmy dokumentalne o podróżach i przygodach (1159)

Dokumenty polityczne (7018)

Religijne filmy dokumentalne (10005)

Filmy dokumentalne o nauce i naturze (2595)

Dokumenty społeczne i kulturalne (3675)

Dramaty (5763)

Dramaty biograficzne (3179)

Klasyczne dramaty (29809)

Dramaty sądowe (2748)

Dramaty kryminalne (6889)

Dramaty na podstawie książek (4961)

Dramaty oparte na prawdziwym życiu (3653)

Wyciskacze łez (6384)

Dramaty zagraniczne (2150)

Dramaty sportowe (7243)

Dramaty LGBT (500)

Dramaty niezależne (384)

Dramaty dla nastolatków (9299)

Dramaty wojskowe (11)

Dramaty kostiumowe (12123)

Dramaty polityczne (6616)

Dramaty romantyczne (1255)

Dramaty o show biznesie (5012)

Dramaty społeczne (3947)

Wiara i duchowość (26835)

Filmy o wierze i duchowości (52804)

Duchowe filmy dokumentalne (2760)

Wiara i duchowość dla dzieci (751423)

Filmy zagraniczne (7462)

Filmy studyjne (29764)

Zagraniczna akcja i przygoda (11828)

Klasyczne filmy zagraniczne (32473)

Komedie zagraniczne (4426)

Zagraniczne filmy dokumentalne (5161)

Dramaty zagraniczne (2150)

Zagraniczne filmy o LGBT (8243)

Zagraniczne horrory (8654)

Zagraniczne science fiction i fantasy (6485)

Thrillery zagraniczne (10306)

Romantyczne filmy zagraniczne (7153)

Filmy afrykańskie (3761)

Filmy australijskie (5230)

Filmy belgijskie (262)

Filmy koreańskie (5685)

Filmy latynoamerykańskie (1613)

Filmy z Bliskiego Wschodu (5875)

Filmy z Nowej Zelandii (63782)

Filmy skandynawskie (9292)

Filmy Azji Południowo-Wschodniej (9196)

Filmy hiszpańskie (58741)

Filmy greckie (61115)

Filmy niemieckie (58886)

Filmy francuskie (58807)

Filmy z Europy Wschodniej (5254)

Filmy holenderskie (10606)

Filmy irlandzkie (58750)

Filmy japońskie (10398)

Filmy włoskie (8221)

Filmy indyjskie (10463)

Filmy chińskie (3960)

Filmy brytyjskie (10757)

Filmy o tematyce LGBT (5977)

Komedie LGBT (7120)

Dramaty LGBT (500)

Romantyczne LGBT (3329)

Zagraniczne filmy o LGBT (8243)

Filmy dokumentalne o LGBT (4720)

Seriale LGBT (65263)

ZOBACZ TEŻ: Emily w Paryżu. 4. sezon będzie w Kopenhadze? Lily Collins na zdjęciach w stolicy Danii wygląda obłędnie

Horrory (8711)

Horrory klasy B (8195)

Horrory o potworach (6895)

Kultowe horrory (10944)

Horrory z motywem oceanu (45028)

Zagraniczne horrory (8654)

Komediowe horrory (89585)

Filmy o potworach (947)

Slashery i seryjni mordercy (8646)

Horrory o zjawiskach nadprzyrodzonych (42023)

Horrory dla nastolatków (52147)

Horrory o wampirach (75804)

Horrory o wilkołakach (75930)

Horrory o zombie (75405)

Opowieści satanistyczne (6998)

Kino niezależne (7077)

Filmy eksperymentalne (11079)

Niezależna akcja i przygoda (11804)

Niezależne thrillery (3269)

Niezależne filmy romantyczne (9916)

Komedie niezależne (4195)

Dramaty niezależne (384)

Muzyczne (1701)

Muzyczne dla dzieci (52843)

Country & Western/Folk (1105)

Muzyka latynoska (10741)

Koncerty miejskie i taneczne (9472)

Koncerty muzyki świata (2856)

Koncerty rockowe i popowe (3278)

Musicale (13335)

Klasyczne musicale (32392)

Musicale Disneya (59433)

Musicale o show biznesie (13573)

Musicale sceniczne (55774)

Filmy romantyczne (8883)

Ulubione filmy romantyczne (502675)

Nietypowe romanse (36103)

Niezależne filmy romantyczne (9916)

Romantyczne filmy zagraniczne (7153)

Dramaty romantyczne (1255)

Zmysłowe filmy romantyczne (35800)

Klasyczne filmy romantyczne (31273)

Komedie romantyczne (5475)

Science fiction i fantasy (1492)

Akcja, science fiction i fantasy (1568)

Kosmiczne SF (3327)

Klasyczne SF i fantasy (47147)

Kultowe SF i fantasy (4734)

Filmy fantasy (9744)

Przygodowe SF (6926)

Dramaty SF (3916)

Horrory SF (1694)

Thrillery SF (11014)

Zagraniczne science fiction i fantasy (6485)

Filmy sportowe (4370)

Komedie sportowe (5286)

Filmy dokumentalne o sporcie (180)

Dramaty sportowe (7243)

Filmy o baseballu (12339)

Filmy piłkarskie (12803)

Filmy o boksie (12443)

Filmy piłkarskie (12549)

Sztuki walki, boks i zapasy (6695)

Filmy o koszykówce (12762)

Sport i fitness (9327)

Thrillery (8933)

Thrillery akcji (43048)

Klasyczne thrillery (46588)

Thrillery kryminalne (10499)

Thrillery zagraniczne (10306)

Niezależne thrillery (3269)

Filmy gangsterskie (31851)

Thrillery psychologiczne (5505)

Thrillery polityczne (10504)

Tajemnice (9994)

Thrillery SF (11014)

Thrillery szpiegowskie (9147)

Thrillery erotyczne (972)

Thrillery o zjawiskach nadprzyrodzonych (11140)

Seriale (83)

Seriale brytyjskie (52117)

Klasyczne seriale (46553)

Seriale kryminalne (26146)

Kultowe seriale (74652)

Seriale podróżnicze i kulinarne (72436)

Seriale dla dzieci (27346)

Seriale koreańskie (67879)

Miniseriale (4814)

Seriale o tematyce wojskowej (25804)

Seriale naukowe i przyrodnicze (52780)

Seriale przygodowe (10673)

Seriale komediowe (10375)

Seriale dokumentalne (10105)

Seriale dramatyczne (11714)

Seriale horrory (83059)

Seriale SF i fantasy (1372)

Reality TV (9833)

Seriale dla nastolatków (60951)

Sonda Jak wybierasz filmy i seriale, które oglądasz na platformie Netflix? Korzystam z podpowiedzi Netfliksa Z polecenia znajomych Z listy "najpopularnijesze dziś" Używam kodów