Paprotki, choć kiedyś królowały w domach, bywają kapryśne, a ich liście łatwo żółkną bez odpowiedniego odżywienia.

Zamiast chemicznych nawozów, wykorzystaj moc domowej odżywki, by dostarczyć roślinie kluczowych składników odżywczych i zakwasić podłoże.

Odkryj prosty przepis na domową odżywkę, która sprawi, że Twoja paprotka odzyska bujną zieleń i będzie rosła gęsto jak nigdy dotąd!

Domowa odżywka do paprotki. Zaparz i podlej roślinę, a liście będą intensywnie zielone

Paprotka to jedna z roślin, która czasy swojej popularności miała w latach 90. ubiegłego wieku. Wtedy zdobiła wnętrza niemal każdego polskiego domu. I choć jest ona zaliczana do roślin raczej łatwych w pielęgnacji, to jednak potrafi być kapryśna. Tak naprawdę jeden błąd może sprawić, że paprotka zacznie marnieć, a jej liście zżółkną. Należy pamiętać, aby oprócz wybrania roślinie odpowiednio nasłonecznionego miejsca i zapewnieniu jej nawodnienia, dostarczać paproci składników odżywczych. To one będą pobudzać ją do wzrostu i chronić przed szkodnikami czy chorobami. Jednak warto zwrócić uwagę na to, że paprotka nie lubi zbyt intensywnych nawozów chemicznych, dlatego domowe odżywki są dla niej idealne. Jedną z nich przygotowałam ze zwykłej, czarnej herbaty.

Nie poczęstowałam koleżanki, tylko podlałam tym słabnącą paprotkę. Teraz mam gąszcz zielonych liści w doniczce

Domowa odżywka do paprotki przygotowana z herbaty to źródło cennych składników wspierających wzrost rośliny. Ten popularny napój jest bogaty w składniki odżywcze, dzięki którym rośliny szybciej i gęściej rosną, ich korzenie są mocniejsze, a liście – bardziej zielone. Czarna herbata zawiera azot, fosfor i potas – kluczowe składniki odżywcze dla roślin. Azot wspomaga wzrost liści, fosfor jest ważny dla korzeni i kwiatów, a potas wzmacnia ogólną kondycję rośliny. Dodatkowo paprotki lubią lekko kwaśne podłoże, a herbata pomaga utrzymać jej odpowiednie pH. Dlatego ja zamiast poczęstować moją koleżankę, wlałam zaparzoną i ostudzoną herbatę do paprotki, a teraz mam gąszcz intensywnie zielonych liści. Jak stosować ten domową odżywkę do paprotki? Podlewaj roślinę naparem z herbaty raz na miesiąc. Możesz też delikatnie rozłożyć zużyte fusy herbaty (z torebek lub sypkiej) na wierzchu ziemi.

Pielęgnacja paprotki latem. Jak o nią dbać, aby bujnie rosła?

Paprotka lubi umiarkowanie mokrą glebę i średnią wilgotność powietrza. Powinno się ja podlewać 1-2 razy w tygodniu. Pamiętajmy także, że to roślina, która najlepiej czuje się w miejscach z rozproszonym światłem lub w półcieniu. Wschodnie lub północne okno będzie idealne. Jeśli masz okno południowe lub zachodnie, odsuń paprotkę od niego lub zasłoń firanką/roletą. Nie wolno wystawiać doniczki z kwiatkiem na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Jednak paprotka domowa pozostawiona w ciemnym kącie zmarnieje. Paprotki preferują umiarkowane temperatury, najlepiej między 18°C a 24°C. Lato to okres aktywnego wzrostu, więc paprotka potrzebuje składników odżywczych. Używaj wówczas nawozu do roślin zielonych lub specjalnego nawozu do paproci, ale zawsze w rozcieńczonej dawce. Stosuj go nie częściej niż raz na 3 tygodnie

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