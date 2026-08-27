Nie poczęstowałam koleżanki, tylko podlałam tym słabnącą paprotkę. Teraz mam gąszcz zielonych liści w doniczce. Domowa odżywka do paprotki

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-08-27 5:25

Stosując prostą, domową odżywkę do paprotki, możemy wspaniale pobudzić ją do bujnego rozrostu liści. Dlatego ja nie poczęstowałam swojej koleżanki tym napojem, tylko podlałam nim swoją paprotkę. Efekt jest taki, że teraz mam gąszcz intensywnie zielonych liści w doniczce. Jak przygotować domową odżywkę do paprotki?

Kobieta trzyma w dłoniach bujną, zieloną paprotkę. O domowych odżywkach do kwiatów przeczytasz na SE.
Autor: Getty Images Domowa odżywka do paprotki to złoto. Dzięki niej działa jak "domowy oczyszczacz"
  • Paprotki, choć kiedyś królowały w domach, bywają kapryśne, a ich liście łatwo żółkną bez odpowiedniego odżywienia.
  • Zamiast chemicznych nawozów, wykorzystaj moc domowej odżywki, by dostarczyć roślinie kluczowych składników odżywczych i zakwasić podłoże.
  • Odkryj prosty przepis na domową odżywkę, która sprawi, że Twoja paprotka odzyska bujną zieleń i będzie rosła gęsto jak nigdy dotąd!

Domowa odżywka do paprotki. Zaparz i podlej roślinę, a liście będą intensywnie zielone

Paprotka to jedna z roślin, która czasy swojej popularności miała w latach 90. ubiegłego wieku. Wtedy zdobiła wnętrza niemal każdego polskiego domu. I choć jest ona zaliczana do roślin raczej łatwych w pielęgnacji, to jednak potrafi być kapryśna. Tak naprawdę jeden błąd może sprawić, że paprotka zacznie marnieć, a jej liście zżółkną. Należy pamiętać, aby oprócz wybrania roślinie odpowiednio nasłonecznionego miejsca i zapewnieniu jej nawodnienia, dostarczać paproci składników odżywczych. To one będą pobudzać ją do wzrostu i chronić przed szkodnikami czy chorobami. Jednak warto zwrócić uwagę na to, że paprotka nie lubi zbyt intensywnych nawozów chemicznych, dlatego domowe odżywki są dla niej idealne. Jedną z nich przygotowałam ze zwykłej, czarnej herbaty.

Nie poczęstowałam koleżanki, tylko podlałam tym słabnącą paprotkę. Teraz mam gąszcz zielonych liści w doniczce

Domowa odżywka do paprotki przygotowana z herbaty to źródło cennych składników wspierających wzrost rośliny. Ten popularny napój jest bogaty w składniki odżywcze, dzięki którym rośliny szybciej i gęściej rosną, ich korzenie są mocniejsze, a liście – bardziej zielone. Czarna herbata zawiera azot, fosfor i potas – kluczowe składniki odżywcze dla roślin. Azot wspomaga wzrost liści, fosfor jest ważny dla korzeni i kwiatów, a potas wzmacnia ogólną kondycję rośliny. Dodatkowo paprotki lubią lekko kwaśne podłoże, a herbata pomaga utrzymać jej odpowiednie pH. Dlatego ja zamiast poczęstować moją koleżankę, wlałam zaparzoną i ostudzoną herbatę do paprotki, a teraz mam gąszcz intensywnie zielonych liści. Jak stosować ten domową odżywkę do paprotki? Podlewaj roślinę naparem z herbaty raz na miesiąc. Możesz też delikatnie rozłożyć zużyte fusy herbaty (z torebek lub sypkiej) na wierzchu ziemi.

Pielęgnacja paprotki latem. Jak o nią dbać, aby bujnie rosła?

Paprotka lubi umiarkowanie mokrą glebę i średnią wilgotność powietrza. Powinno się ja podlewać 1-2 razy w tygodniu. Pamiętajmy także, że to roślina, która najlepiej czuje się w miejscach z rozproszonym światłem lub w półcieniu. Wschodnie lub północne okno będzie idealne. Jeśli masz okno południowe lub zachodnie, odsuń paprotkę od niego lub zasłoń firanką/roletą. Nie wolno wystawiać doniczki z kwiatkiem na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Jednak paprotka domowa pozostawiona w ciemnym kącie zmarnieje. Paprotki preferują umiarkowane temperatury, najlepiej między 18°C a 24°C. Lato to okres aktywnego wzrostu, więc paprotka potrzebuje składników odżywczych. Używaj wówczas nawozu do roślin zielonych lub specjalnego nawozu do paproci, ale zawsze w rozcieńczonej dawce. Stosuj go nie częściej niż raz na 3 tygodnie

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DOMOWA ODŻYWKA DO ROŚLIN
PAPROTKA