„Niedoskonałe” arbuzy trafiły na Ryneczek Lidla – najważniejsze jest to, co ma się w środku

Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Jak spryskać rośliny, aby pozbyć się mszyc? Wszyscy robią to źle, przez co szkodniki ucztują w najlepsze. Jak stosować opryski na mszyce?

Gdzie wlać ocet do pralki, aby ją wyczyścić? Często robimy to źle i możemy zepsuć urządzenie. Czyszczenie pralki octem

Lidl Polska stawia na współpracę z krajowymi dostawcami. Sieć koncentruje się na budowaniu trwałych relacji i partnerstwa, utrzymując je również w trudnych czasach. Tak było w przypadku rodziny Wasilewskich, która prowadzi gospodarstwo sadownicze ‒ nieopodal Sochaczewa, w miejscowości Brzozowiec ‒ od lat należące do Organizacji Producentów Owoców Rajpol. To właśnie ich jabłka, borówki i arbuzy trafiają na lidlowe półki.

Niestety w połowie lipca br., plantacje rodziny Wasilewskich zostały zniszczone przez gradobicia. Lidl Polska wyciągnął pomocną dłoń do rolników i wykupił część „niedoskonałych” arbuzów, które od poniedziałku, 26 sierpnia, można kupić taniej na Ryneczku Lidla w cenie 1,99 zł/ 1 kg (cena przed obniżką 2,99 zł/1 kg). Dzięki tej inicjatywie, rolnicy mogą zminimalizować straty finansowe, a Lidl Polska kontynuuje swoje działania w duchu zero waste.

- W lipcu nasze plantacje uległy zniszczeniu przez gradobicia, co w dużej mierze uszkodziło plony. Ucierpiały m.in. arbuzy, przez co nie mogą trafić do regularnej sprzedaży, choć ich smak i aromat są nadal takie same. Ucieszyliśmy się, kiedy Lidl Polska zaproponował, że część „niedoskonałych” owoców może trafić do sklepów sieci w ramach Ryneczku Lidla. Współpracujemy z Lidl Polska od lat i wspólnie działamy na rzecz niemarnowania żywności i dbałości o środowisko naturalne – komentuje Krzysztof Wasilewski, właściciel sadów, które zostały zniszczone przez gradobicia.

To nie pierwszy taki ruch sieci. W ubiegłych latach w sklepach Lidl Polska klienci mogli kupić „krzywe” marchewki oraz buraki, nieperfekcyjne papryki, „opalone” pomidory i „za duże” jabłka. Sieć konsekwentnie działa na rzecz ograniczenia marnotrawienia żywności, wprowadzając zmiany już na poziomie łańcucha dostaw. Firma edukuje i podpowiada, jak działać zgodnie z ideą zero waste. Jednym z autorskich projektów Lidl Polska jest „Kupuję, nie marnuję”, w ramach którego sklepy oferują produkty o krótkim terminie przydatności do spożycia w niższej cenie, zachowujące pełną wartość odżywczą. Do tego sieć wdrożyła sprzedaż „niedoskonałych” owoców i warzyw ‒ wprowadzając je do oferty, Lidl Polska przeciwdziała ich zmarnowaniu i wspiera polskich dostawców.

Lidl Polska na co dzień współpracuje z ponad 840[1] dostawcami z Polski, co przekłada się na pozytywny wpływ na rodzimą gospodarkę. W ofercie sieci klienci mają dostęp do ok. 450 produktów z oznaczeniem „Produkt polski”[2]. Sieć dba również o rozwój marek własnych, które są produkowane m.in. przez polskie przedsiębiorstwa.

i Autor: materiał prasowy LIDL