Niespodzianka dla mieszkańców stolicy od Pyszne.pl i E.Wedel. Zestawy „Daj im szansę” teraz z dostawą do domu

„Daj im szansę” to inicjatywa, która ma na celu pokazanie, że nieidealny wygląd nie oznacza gorszej jakości produktu. A dzięki współpracy z Pyszne.pl, akcja po raz pierwszy wychodzi poza mury sklepu z pamiątkami muzeum Fabryka Czekolady E.Wedel – teraz warszawiacy będą mogli cieszyć się smakiem wyjątkowych słodyczy w domowym zaciszu, z dostawą prosto pod drzwi. Wspólna akcja dwóch marek, w tym symbolicznym dniu, ma za zadanie przypomnieć, że walka z marnowaniem jedzenia zaczyna się od codziennych, świadomych wyborów.

Nieidealnie doskonałe słodycze z dostawą do domu

Paczka „Daj im szansę” to zestaw produktów E.Wedel, które nie trafiłyby na sklepowe półki ze względu na drobne wizualne niedoskonałości, ale wciąż są tak samo pyszne. Każda paczka zawiera jeden rodzaj słodyczy np. Ptasie Mleczko®, praliny, figurki czekoladowe, tabliczki czekolady czy batony WW, o gramaturze minimum 400 g. Na co dzień można je kupić jedynie w muzeum Fabryka Czekolady E.Wedel, ale teraz dzięki Pyszne.pl warszawiacy będą mogli zamówić je prosto do domu i to z darmową dostawą! Akcja potrwa od 29 września (od godz. 15:00) do 1 października lub do wyczerpania zapasów. W związku z tym, że jest to produkt limitowany – jego liczba jest ograniczona i sprzedaż trwa tylko do wyczerpania zapasów.

Słodka przyjemność odkrywania smaku

Trend rozpakowywania blind boxów, czyli paczek o losowej zawartości, cieszy się coraz większą popularnością. Zestawy “Daj im szansę” również wpisują się w ten format, ale z dodatkiem pełnej gwarancji satysfakcji. Każdy zestaw zawiera element niespodzianki – kupujący nigdy do końca nie wie, jakie słodkości znajdzie w środku, ale pewnym jest, że będzie to coś pysznego. Zarówno odkrywanie zawartości, jaki i jej konsumpcja dostarczy wiele radości. To połączenie zabawy, świadomego wyboru i przyjemności, które dziś są tak ważne dla konsumentów, zwłaszcza wśród młodszych pokoleń.

Cena za jedno opakowanie zestawu wynosi 14,99 zł. Dostawa produktu jest bezpłatna dla wszystkich użytkowników Pyszne.pl. Sprzedaż zostanie uruchomiona 29.09 o godz. 15:00.

Codzienne wybory mają znaczenie

Międzynarodowy Dzień Świadomości o Marnowaniu Żywności został ustanowiony przez ONZ, by przypominać, że każdego roku na świecie marnuje się około 1/3 całej produkcji żywności. Według danych Eurostat, w Polsce na jednego mieszkańca przypada ponad 120 kg zmarnowanego jedzenia rocznie. Inicjatywy takie jak „Daj im szansę” pokazują, że problem można ograniczać w prosty i przyjemny sposób – także poprzez drobne decyzje zakupowe.