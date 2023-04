Niewiele osób zna ten trik na szybkie wyczyszczenie tłuszczu z kuchenki. Wystarczy spryskać ją tym, a tłuszcz zacznie rozpouszczać się na Twoich oczach

Jak łatwo obrać jajko? Bajecznie prostoty sposób, który ułatwi przygotowania do świąt

Praktycznie nie da się gotować tak, by uniknąć zabrudzeń na kuchence. Plamy podczas gotowania zabrudzenia i plamy powstają w tempie ekspresowym. Każdy z nas to zna, wystarczy ugotować gęsty sos lub usmażyć kotlety, a kuchenka jest już cała w tłuszczu i plamach. Dla wielu osób czyszczenie kuchenki bywa uciążliwe, zwłaszcza w przypadku kuchenek gazowych, które mają zdejmowane palniki. Na szczęcie jest prosty sposób na wyczyszczenie kuchenki z tłuszczu, bez względu czy jest gazowa czy indukcyjna. Zobacz, jak to zrobić.

Czyszczenie kuchenki z tłuszczu. Ten patent sprawdzi się w kuchenkach gazowych i płytach indukcyjnych

W przypadku pozbywania się plam z tłuszczu niezastąpiony jest ocet. Jest to jeden z najlepszych i najbardziej skutecznych składników wykorzystywanych w domowych sposobach na sprzątanie. W przypadku czyszczenia kuchenki z tłuszczu przygotuj roztwór octu i wody w proporcjach 1:1. Gotową mieszankę przelej do spryskiwacza. W ten sposób czyszczenie kuchenki będzie proste i będziesz mogła bardziej precyzyjnie pozbyć się plam. Spryskaj wodą z octem i odczekaj kilka minut. Ocet rewelacyjnie rozpuści tłuszcz i praktycznie kuchenka sama się wyczyści. Na koniec wyszoruj kuchenkę i gotowe. Szybki i skuteczny myk na Wielkanoc.

