Nieziemsko skuteczny oprysk na stonkę ziemniaczaną. Tani i ekologiczny wybije szkodnika w mig. Jak przygotować naturalny oprysk na stonkę?

Stonka ziemniaczana. Zwalczanie i zapobieganie

Stonka ziemniaczana to owad znany każdemu ogrodnikowi. Jest zaliczana do szkodników, gdyż podobnie jak mszyce, żeruje na roślinach - ich liściach i łodygach. W efekcie stają się one mniej odporne na choroby i warunki atmosferyczne. Plony mogą się zmniejszyć, a stonka szybko rozprzestrzenia się po polu. Dlatego wiele osób szuka skutecznego sposobu na pozbycie się stonki z ziemniaków. Istnieją gotowe opryski na stonkę dostępne w sklepach ogrodniczych. Bazują na szkodliwej dla stonki bakterii Bacillus thuringiensi. Jednak mają jeden minus - działają jedynie na larwy stonki, a nie na dorosłe osobniki. Przede wszystkim warto zapobiegać pojawieniu się stonki. Można osłaniać uprawy specjalną siatką, a także regularnie plewić grządki, aby uniemożliwić w ten sposób stonkom schronienie się w ich liściach.

Ekologiczny oprysk na stonkę ziemniaczaną

Zanim sięgniemy po chemiczne środki mające na celu pozbycie się stonki, warto wypróbować domowe i naturalne metody. Jedną z nich jest ekologiczny oprysk na stonkę ziemniaczaną z pokrzywy. To gnojówka z pokrzywy. Do przygotowania jej potrzebujemy 1 kg świeżo pociętej pokrzywy i 10 litrów wody. Pokrzywę zalewamy wodą w wiaderku i pozostawiamy do fermentowania na 4-5 dni. Przed opryskiwaniem należy rozcieńczyć gnojówkę wodą w proporcji 1:10.

