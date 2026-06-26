Nigdy nie chwytaj za konewkę o tej porze. Zamiast pomóc roślinom w upały, tylko im zaszkodzisz

Podczas gorących dni często odruchowo chcemy nawadniać rośliny, co może im przynieść odwrotny skutek do zamierzonego.

Najważniejsze znaczenie dla kondycji ogrodów ma nie ilość wody, lecz odpowiedni czas, kiedy ją dostarczamy.

Niewłaściwa godzina podlewania skutkuje nie tylko marnotrawstwem wody, ale także poważnymi poparzeniami delikatnych liści.

Dowiedz się, o jakiej porze absolutnie unikać podlewania, by rośliny przetrwały najtrudniejsze fale upałów bez szwanku.

Gdy temperatury biją rekordy, a nasze rośliny w ogrodzie zaczynają więdnąć w oczach, instynktownie chcemy je ratować. Najczęściej od razu sięgamy po wąż lub konewkę, by solidnie podlać przesuszoną ziemię, wierząc, że duża ilość wody przyniesie ulgę. Niestety, w trakcie skwaru, szczególnie w określonych momentach dnia, nasze chęci pomocy mogą zadziałać na niekorzyść ogrodowych upraw. Równie istotne, co dostarczanie wilgoci, jest wiedza o tym, o jakiej porze absolutnie tego nie robić, aby nie zniszczyć kwiatów i krzewów.

W jakich godzinach nigdy nie podlewać roślin w upały?

Najgorszym możliwym scenariuszem dla roślin jest nawadnianie w samym środku dnia, a dokładnie pomiędzy godziną 11 a 17, kiedy promienie słoneczne są najbardziej intensywne. W tym czasie ogromna część wody błyskawicznie wyparuje z gleby, zanim korzenie zdążą ją pobrać, co oznacza jedynie zmarnowanie wilgoci. Ponadto krople, które osiądą na zielonych częściach, działają jak soczewki – promienie słońca przenikając przez nie, mogą wywołać dotkliwe poparzenia liści i kwiatów. Moczenie nadziemnych części upraw w szczytowych godzinach słońca dodatkowo otwiera drogę groźnym chorobom, niszcząc ogólną kondycję roślin.

Kiedy najlepiej podlewać rośliny w ogrodzie?

Kiedy zatem zraszać ogród? Najlepiej sprawdza się dostarczanie wody wczesnym rankiem, optymalnie przed godziną 9:00. Wówczas ziemia jest wciąż przyjemnie chłodna, co pozwala wodzie dotrzeć w głąb systemu korzeniowego, jeszcze zanim słońce zacznie najmocniej grzać. Alternatywnie można podlewać rośliny w godzinach wieczornych, gdy upał nieco zelżeje, jednak należy uważać, by nie robić tego tuż przed nocą – długo utrzymująca się wilgoć w nocy bywa szkodliwa.

Podczas długotrwałych fal upałów obowiązuje zasada rzadszego, ale za to bardzo obfitego nawadniania. W ten sposób system korzeniowy zmuszony jest do rozrostu w głębsze warstwy ziemi, co zwiększa odporność roślin na przejściowe braki wilgoci. To, w jakich godzinach podlewamy nasz ogród, ma kluczowe znaczenie i często jest ważniejsze od samego litrażu zużytej wody.

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