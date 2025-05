Noc Muzeów 2025 w Warszawie. Wyjątkowe wystawy w Fabryce Norblina już 17 maja

W Noc Muzeów 2025 Fabryka Norblina ponownie otwiera swoje przestrzenie dla wszystkich miłośników historii i sztuki. Program tegorocznej edycji obejmuje wydarzenia, które – choć różne w formie – łączy opowieść o odwadze: tej, która prowadziła przez dekady przemian warszawską fabrykę, i tej, która wyraża się w śmiałej współczesnej twórczości.

O godzinie 19:00 Muzeum Fabryki Norblina zaprosi na wernisaż wystawy „Fabryka Norblina. Było / Jest”

Ekspozycja to fotograficzne zestawienie dwóch spojrzeń: Michała Jaszowskiego, który w 2012 roku dokumentował stan zniszczonych i zapomnianych jeszcze wtedy hal fabrycznych, oraz Marcina Czechowicza, który uchwycił te same przestrzenie w 2025 roku – po zakończonej rewitalizacji przeprowadzonej przez Grupę Capital Park w latach 2017- 2021. To bezpośrednia konfrontacja „przed” i „po”, ukazująca skalę przemian i szacunek dla materialnych śladów przeszłości, takich jak zniszczenia wojenne czy powojenne odbudowy. Wystawie towarzyszyć będą wieczorne spacery szlakiem dawnych hal (od 20:00 do 23:00, co pół godziny), pozwalające porównać historyczne kadry z ich dzisiejszym odpowiednikiem w realnej przestrzeni Fabryki. Fotografie do obejrzenia będą w przestrzeni wystawienniczej w budynku Plater na poziomie +1. Wycieczki natomiast będą startować z punktu Bilety/Info w budynku Plater na poziomie 0 (wejście od ulicy Żelaznej).

Równolegle, w Galerii Anety Barglik, od godziny 19:00 do 1:00 w nocy będzie można zobaczyć wystawę „Hybris Zuchwałość Twórcza”. To spotkanie dwóch skrajnych języków malarskich: ekspresyjnej abstrakcji Anety Barglik i symbolicznej precyzji Well Done Krisa. Artyści nawzajem malują na swoich obrazach, rezygnując z kontroli na rzecz eksperymentu. Efekt? Odważna, emocjonalna opowieść o współistnieniu skrajności i przekraczaniu twórczych granic.

Fabryka Norblina po raz kolejny pokazuje, że jest miejscem, gdzie przeszłość i teraźniejszość łączą się w jedną opowieść – o mieście, o twórczości i o odwadze zmiany.