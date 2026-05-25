Nocne pranie może słono kosztować. Mandat nawet do 500 złotych!

Uruchamianie domowych sprzętów po zmroku w celu obniżenia rachunków często wywołuje irytację u osób mieszkających za ścianą.

Hałasowanie urządzeniami AGD podczas nocnego odpoczynku w budynkach wielorodzinnych to prosta droga do sąsiedzkich awantur oraz interwencji stróżów prawa.

Zbyt głośne wirowanie ubrań w późnych godzinach może skutkować karą w wysokości pięciuset złotych.

Rosnące koszty energii elektrycznej zmuszają konsumentów do weryfikacji domowych nawyków. Znacząca część społeczeństwa wybiera specjalne taryfy dostawców prądu, które gwarantują zauważalnie niższe opłaty za zużycie w porze nocnej. Wizja zatrzymania gotówki w portfelu sprawia, że chętnie programujemy pralki oraz zmywarki na późne godziny wieczorne. Taka strategia optymalizacji domowego budżetu potrafi jednak bardzo szybko przerodzić się w uciążliwy problem dla innych lokatorów, a samego oszczędzającego narazić na dodatkowe i niespodziewane wydatki.

Zasady ciszy nocnej, a nocne pranie w blokach

Większość spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych wyraźnie określa w swoich regulaminach czas przeznaczony na odpoczynek, wyznaczając go zazwyczaj między dwudziestą drugą a szóstą rano. Kluczowym czynnikiem decydującym o złamaniu tych zasad jest przede wszystkim głośność emitowanych dźwięków. Chociaż współczesne urządzenia piorące charakteryzują się znacznie lepszą kulturą pracy niż modele sprzed lat, to etap intensywnego wirowania nadal generuje silne wibracje przenoszące się po konstrukcji budynku. W blokach o cienkich ścianach i słabej akustyce takie dźwięki docierają do mieszkań oddalonych o kilka pięter. Zirytowani lokatorzy mają pełne prawo interweniować u odpowiednich służb, co w przypadku notorycznego ignorowania uwag prowadzi do konkretnych konsekwencji prawnych.

Kary za hałas. Pralka zakłócająca spokój, to podstawa do wystawienia mandatu

Funkcjonariusze przyjmujący zgłoszenie o nocnych hałasach opierają swoje działania na pięćdziesiątym pierwszym artykule Kodeksu wykroczeń. Przepis ten jasno penalizuje zachowania zakłócające spoczynek, za co mundurowi mogą wypisać sprawcy mandat karny w kwocie sięgającej pięciuset złotych. Jeśli sprawa ma charakter ciągły, a upomnienia nie przynoszą efektu, dokumentacja trafia ostatecznie przed oblicze sądu. Aby uniknąć tego typu nieprzyjemności, lokatorzy inwestują w specjalne podkładki antywibracyjne, zmniejszają prędkość obrotów bębna lub po prostu tak planują domowe obowiązki, aby cykl czyszczenia ubrań kończył się przed porą snu reszty mieszkańców.

Quiz PRL. Symbole luksusu. Komplet punktów, tylko dla tych, którzy żyli za komuny Pytanie 1 z 13 Jak nazywał się najbardziej ekskluzywny sklep w PRL-u? Społem Pewex Supersam Następne pytanie