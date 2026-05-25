Oto moja ostateczna broń na mszyce w malinach. Szkodniki padają martwe, a krzewy są wolne od uszkodzeń. Pozbądź się mszyc ze swojego ogrodu

Mszyce to zmora ogrodników, błyskawicznie atakujące maliny, osłabiające rośliny i zagrażające zbiorom przez cały sezon.

Wymieszaj te dwa składniki i opryskaj maliny. Wyeliminuje mszyce z ogrodu w jedną noc

Dla wielu ogrodników nie ma bardziej uciążliwych szkodników od mszyc. Te maleńkie owady pojawiają się w ogrodzie w tempie ekspresowym. Żerują praktycznie przez cały sezon wegetacyjny, od kwietnia aż do wczesnej jesieni. Mszyce pojawiają się nie tylko na roślinach ogrodowych, ale żerują również na tych sadzonych w donicach na balkonach oraz w szklarniach (w tym przypadku mogą być obecne przez cały rok). Jednym z krzewów, który najbardziej narażonych na ataki mszyc jest malina. Mszyce całymi gromadami obsiadają krzewy malin i rozpoczynają żer. Choć mszyce wydają się niepozorne to mogą wyrządzić gigantyczne szkody w ogrodzie. Nie tylko przenoszą one groźne choroby takie jak żółtaczka nerwów liści, ale także osłabiają rośliny i w konsekwencji prowadzą do zahamowania wzrostu oraz owocowania. Mszyce za pomocą kłująco-ssącego aparatu gębowego nakłuwają rośliny i wysysają z nich życiodajne soki.

Gdy tylko zauważysz pierwsze czarne kropeczki na pędach oraz łodygach malin reaguj natychmiastowo. Mszyce bardzo szybko się rozmnażają i wtedy ich eliminacja wymaga zaawansowanych oprysków. Z niewielką kolonią mszyc poradzą sobie domowy opryski. Jednym z częściej polecanych tego typu oprysków jest połączenie wywaru z cebuli i szarego mydła. Na tarce zetrzyj niewielką ilość szarego mydła. Małe fragmenty szybciej się rozpuszczą. Do garnka wsyp kilka garści łupi z cebuli i zalej wodą. Całość gotuj, aż powstanie lekko brązowy wywar. Po ostudzeniu przecedź przez sito i dodaj stare szare mydło. Całość przelej do butelki z atomizerem i w bezdeszczowy wieczór obficie spryskaj maliny. W razie potrzebny powtórz zabieg za około 2 dni. Szare mydło działa kontaktowo na mszyce. Oblepia ich odwłoki i odcina dopływ tlenu. Szkodniki nie mogą żerować i umierają. Dodatek cebuli dostarcza silne związki siarkowe, które odstraszają dorosłe osobniki i zabijają larwy.

Jaki chemiczny oprysk jest najlepszy na mszyce w malinach?

Gdy inwazja mszyc jest duża to domowe sposoby mogą okazać się niewystarczające. W takiej sytuacji zaleca się profesjonalne, chemiczne opryski. Za jeden z najskuteczniejszych preparatów na mszyce w malinach uchodzi Mospilan 20 SP (zawierający acetamipryd). To silny insektycyd, która przenika do soków rośliny i systematycznie zatruwa szkodniki. Mospilan 20 SP prowadzi do całkowitej eliminacji całej kolonii mszyc. Co ważne, środek ten działa tak samo dobrze w niskich i wysokich temperaturach, a także jest odporny na deszcz. Standardowo zaleca się użycie około 2 gramów preparatu na 10 litrów wody.

