Oto moja ostateczna broń na mszyce w malinach. Szkodniki padają martwe, a krzewy są wolne od uszkodzeń. Pozbądź się mszyc ze swojego ogrodu

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-05-25 11:25

Gdy tylko rusza sezon wegetacyjny roślin pojawiają się także szkodniki. W polskich ogrodach jednym z największych zagrożeń wśród szkodników są mszyce. Te niewielkie i niepozorne owady potrafią wyrządzić ogromnie szkody, a pojawiają się praktycznie znikąd, Mszyce w malinach osłabiają krzewy prowadząc do zahamowania owocowania. Gdy tylko zobaczysz czarne kropki na pędach i łodygach malin wykonaj ten domowy oprysk. Skutecznie eliminuje całe pokolenia szkodników i sprawia, że krzewy są wolne od mszyc.

Oprysk na mszyce

i

Autor: Irina Starikova/ Getty Images Z czego zrobić ekologiczny oprysk na mszyce?
  • Mszyce to zmora ogrodników, błyskawicznie atakujące maliny, osłabiające rośliny i zagrażające zbiorom przez cały sezon.
  • Poznaj dwa sprawdzone sposoby walki: ekologiczny oprysk z cebuli i mydła, który eliminuje szkodniki w jedną noc, lub potężny chemiczny insektycyd Mospilan 20 SP na masowe inwazje.
  • Odkryj, jak przygotować skuteczny eliksir i dowiedz się, kiedy konieczne jest użycie silniejszych środków, by uratować swoje maliny!

Wymieszaj te dwa składniki i opryskaj maliny. Wyeliminuje mszyce z ogrodu w jedną noc

Dla wielu ogrodników nie ma bardziej uciążliwych szkodników od mszyc. Te maleńkie owady pojawiają się w ogrodzie w tempie ekspresowym. Żerują praktycznie przez cały sezon wegetacyjny, od kwietnia aż do wczesnej jesieni. Mszyce pojawiają się nie tylko na roślinach ogrodowych, ale żerują również na tych sadzonych w donicach na balkonach oraz w szklarniach (w tym przypadku mogą być obecne przez cały rok). Jednym z krzewów, który najbardziej narażonych na ataki mszyc jest malina. Mszyce całymi gromadami obsiadają krzewy malin i rozpoczynają żer. Choć mszyce wydają się niepozorne to mogą wyrządzić gigantyczne szkody w ogrodzie. Nie tylko przenoszą one groźne choroby takie jak żółtaczka nerwów liści, ale także osłabiają rośliny i w konsekwencji prowadzą do zahamowania wzrostu oraz owocowania. Mszyce za pomocą kłująco-ssącego aparatu gębowego nakłuwają rośliny i wysysają z nich życiodajne soki. 

Gdy tylko zauważysz pierwsze czarne kropeczki na pędach oraz łodygach malin reaguj natychmiastowo. Mszyce bardzo szybko się rozmnażają i wtedy ich eliminacja wymaga zaawansowanych oprysków. Z niewielką kolonią mszyc poradzą sobie domowy opryski. Jednym z częściej polecanych tego typu oprysków jest połączenie wywaru z cebuli i szarego mydła. Na tarce zetrzyj niewielką ilość szarego mydła. Małe fragmenty szybciej się rozpuszczą. Do garnka wsyp kilka garści łupi z cebuli i zalej wodą. Całość gotuj, aż powstanie lekko brązowy wywar. Po ostudzeniu przecedź przez sito i dodaj stare szare mydło. Całość przelej do butelki z atomizerem i w bezdeszczowy wieczór obficie spryskaj maliny. W razie potrzebny powtórz zabieg za około 2 dni. Szare mydło działa kontaktowo na mszyce. Oblepia ich odwłoki i odcina dopływ tlenu. Szkodniki nie mogą żerować i umierają. Dodatek cebuli dostarcza silne związki siarkowe, które odstraszają dorosłe osobniki i zabijają larwy. 

Jaki chemiczny oprysk jest najlepszy na mszyce w malinach?

Gdy inwazja mszyc jest duża to domowe sposoby mogą okazać się niewystarczające. W takiej sytuacji zaleca się profesjonalne, chemiczne opryski. Za jeden z najskuteczniejszych preparatów na mszyce w malinach uchodzi Mospilan 20 SP (zawierający acetamipryd). To silny insektycyd, która przenika do soków rośliny i systematycznie zatruwa szkodniki. Mospilan 20 SP prowadzi do całkowitej eliminacji całej kolonii mszyc. Co ważne, środek ten działa tak samo dobrze w niskich i wysokich temperaturach, a także jest odporny na deszcz. Standardowo zaleca się użycie około 2 gramów preparatu na 10 litrów wody. 

Przeczytaj także:
Mszyce opanowały cały świat. Ten oprysk od himalajskiego rolnika zabija owady w…
Kwiaty dla znaków zodiaku
Galeria zdjęć 31
Mszyce, nornice i krety w ogrodzie. Jak się ich pozbyć?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MALINY
MSZYCE
oprysk na mszyce