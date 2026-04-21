Nowa kolekcja w Pepco podbija serca klientów. Ten wzór to absolutny hit

Pepco znów zaskakuje nową kolekcją.

Tą zastawę i dodatki z motywem cytryn musisz mieć tego lata!

Dzięki tej kolekcji przeniesiesz się myślami na włoskie Wybrzeże Amalfi.

Pepco regularnie trafia w gusta Polaków, oferując produkty zgodne z najnowszymi trendami w przystępnych cenach. Sukces Pepco opiera się na umiejętnym śledzeniu rynkowych nowości i szybkim wprowadzaniu ich na półki. Klienci chętnie odwiedzają sklepy tej marki, szukając modnych ubrań, sezonowych ozdób czy praktycznych akcesoriów do kuchni. Często pojawiają się tam kolekcje inspirowane różnymi zakątkami świata, co pozwala na tanie i szybkie odświeżenie domowych wnętrz. Najnowsza propozycja sieci to zastawa stołowa i akcesoria, które swoim designem nawiązują do malowniczego, włoskiego Wybrzeża Amalfi.

Zobacz także: Granatowa sukienka na wesele z Mango robi furorę. Wygląda jak z butiku, a ma bardzo dobrą cenę

Włoskie Wybrzeże Amalfitańskie kusi widokami

Cytrynowa zastawa w Pepco przywodzi na myśl włoskie wybrzeże

Największym hitem obecnej oferty Pepco jest kolekcja naczyń i dodatków ozdobiona motywem cytryn. Taki design natychmiast kojarzy się ze słonecznym południem Europy, a zwłaszcza z Wybrzeżem Amalfi - regionem słynącym z uprawy cytryn wykorzystywanych do produkcji likieru Limoncello. W asortymencie znajdziemy między innymi talerze obiadowe (15 zł/szt.) i deserowe (12 zł), a także ceramiczne miski w różnych rozmiarach (od 12 do 30 zł). Dostępne są również kubki w cenach od 10 do 15 zł oraz duży, niespełna dwulitrowy dzbanek za 30 zł. Ofertę uzupełniają tekstylia: obrusy (30 zł), podkładki na stół (12 zł) oraz dekoracyjne poduszki, które sprawdzą się zarówno w salonie, jak i na balkonie.

Nowa linia produktów to doskonały sposób na wprowadzenie do domu letniego, śródziemnomorskiego klimatu. Sprawdzi się idealnie podczas rodzinnych obiadów czy spotkań ze znajomymi. Warto pamiętać, że dostępność poszczególnych elementów kolekcji może się różnić w zależności od konkretnego sklepu stacjonarnego.

