Nowy „Harry Potter” to dla wielu fanów dobra wiadomość. Mimo, że seria filmów odniosła ogromny sukces, to nie wszystko, co pojawiło się w książkach J.K. Rowling udało się pokazać na dużym ekranie. Dlatego serial wydaje się idealnym rozwiązaniem. Tym bardziej, że popularność „Harry'ego Pottera” nie maleje. Co wiemy o nowej produkcji?

Nowy Harry Potter i nowi aktorzy. HBO potwierdziło serial. Znamy szczegóły

Serial „Harry Potter" został oficjalnie potwierdzony przez HBO Max. Cały projekt ma trwać 10 lat. Widzowie mają obejrzeć w tym czasie siedem sezonów wiernej adaptacji kolejnych tomów przygód czarodzieja, jakie stowarzyszyła w powieściach J.K. Rowling. Z resztą autorka książek, obok Neila Blaira i Ruth Kenley-Letts, będzie producentką wykonawczą. Niewykluczone, że do tego składu dołączy także David Heyman, który był producentem wszystkich ośmiu filmów o Harrym Potterze.

- „Jesteśmy zachwyceni, mogąc dać widzom sposobność odkrycia Hogwartu w zupełnie nowy sposób. „Harry Potter to kulturowy fenomen, a uwielbienie Czarodziejskiego Świata nieustannie trwa. Nowy serial, który powstanie we współpracy z Warner Bros Television i J.K. Rowling, zajrzy głęboko i dokładnie w kultowe książki, które od lat cieszą wiernych fanów" - powiedział Casey Bloys, prezes i dyrektor generalny HBO & Max Content.

W obsadzie nie zobaczymy jednak Daniela Radcliffe’a, Emmy Watson i Ruperta Grinta. Filmowi Harry, Hermiona i Ron, to przecież już dorośli aktorzy. Kto zagra główne role, na razie nie wiadomo. Podobnie jak nie wiadomo kiedy możemy spodziewać się pierwszych zdjęć z planu serialu. Produkcję będzie można obejrzeć na nowej platformie - MAX, która ma być dostępna w Polsce w przyszłym roku. HBO Max zmienia nazwę na Max, a nowa platforma będzie połączeniem HBO Max z Discovery+. W USA zadebiutuje już 23 maja tego roku.

