Obłędne doniczki w promocji Pepco. W tej osłonce paprotka lub starzec będą się bosko prezentować. Wystarczy 12 zł, by odświeżyć wnętrze

Osłonki na doniczki w kształcie głowy mogą kosztować nawet kilkaset złotych. Jednak nie trzeba wydawać majątku, by w modny sposób odświeżyć wygląd kwiatów i mieszkania. Wiele sieci handlowych wprowadza do oferty doniczki z twarzą a także wazony. Niektóre są stylizowane na postaci znane z mitologii. Jednak nie do każdego wnętrza pasuje np. Atena, czy Zeus. Jednak jeśli szukasz modnych osłonek w kształcie głowy ale cenisz prostotę i zależy ci na atrakcyjnej cenie sprawdź najnowszą ofertę Pepco. Ceramiczne osłonki z twarzą są dostępne w dwóch wersjach: mniejsza o średnicy 12 cm i wysokości 12,5 cm – w cenie 12 zł., a także większa o średnicy 15,2 cm i wysokości 15 cm – w cenie 22 zł. W ofercie dostępny jest także wazon o średnicy 10 cm i wysokości 25 cm. W promocji zapłacisz za niego 20 zł. W takich doniczkach znakomicie prezentuje się np. paprotka, starzec, peperomia czy pieniążek.

