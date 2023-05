Obłędny patent z TikToka na czyszczenie paneli. Lśniące bez polerowania i smug. Wcale nie chodzi o ocet! W domu masz coś, co jeszcze lepiej umyje i nabłyszczy parkiet

Genialny sposób na czyszczenie paneli. Będą lśniące i bez smug w kilka sekund

TikTok to prawdziwa kopalnia mniej i bardziej przydatnych trików. Znajdziesz tam wiele fantastycznych wskazówek, które pomogą Ci w domowych porządkach. Jedna z użytkowniczek TikToka podzieliła się swoim patentem na szybkie czyszczenie paneli podłogowych. Ten sprytny trik sprawia, że podłoga jest umyta i nabłyszczona. Na parkiecie nie pozostają smugi i nie musisz go szorować. Wystarczy, że do płynu do podłóg dodasz jeden, magiczny składnik.

Lśniące panele podłogowe. Dodaj ten jeden składnik, a efekt Cię zachwyci

Użytkowniczka TikToka, Chantel Mila pokazała, jak przygotować domową mieszankę do mycie podłóg. W ten sposób panele podłogowe stają się czyste, lśniące oraz bez smug. Chantel zdradziła, że do swojego płynu do podłóg dodaje ocet oraz spirytus. To właśnie ten drugi jest jej sekretnym składnikiem. Sprawia on, że parkiet szybciej wysycha przez co nie robią się na nim smugi. Ludzie pokochali ten sposób mycia podłóg, a wideo zostało odtworzone blisko milion razu.

Sposób na mycie podłóg bez smug. Dodaj spirytus

Jak przygotować taką mieszankę do mycia podłóg? Tiktokerka zaleca, by zmieszać ze sobą trzy kubki gorącej wody, 60 ml octu, 60 ml spirytusy oraz łyżkę płynu do naczyń. Tak przygotowanym roztworem umyj podłogę. Panele będą lśniące i bez smug.

