Obrzydliwy nawyk powoduje Alzheimera? Naukowcy nie mają wątpliwości i ostrzegają

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-04-16 5:08

Naukowcy przyjrzeli się pewnemu dosyć obrzydliwemu nawykowi niektórych osób i powiązali go z chorobą Alzheimera. Chodzi o dłubanie w nosie, które jak wiadomo jest powszechnie uznane za zachowanie po prostu niekulturalne. Jednak okazuje się, że nie tylko. Badacze sprawdzili zależność między obecnością wirusów i bakterii a rozwojem choroby Alzheimera, a wyniki mówią same za siebie.

Czy dłubanie w nosie powoduje Alzhaimera?

i

  • Dłubanie w nosie, choć powszechne, może mieć zaskakujące konsekwencje zdrowotne.
  • Badania sugerują związek między uszkodzeniem śluzówki nosa a ryzykiem rozwoju choroby Alzheimera.
  • Patogeny przedostające się przez nos mogą prowadzić do reakcji w mózgu, sprzyjających demencji.
Dłubanie w nosie powoduje Alzheimera? Przeprowadzono badania

Dłubanie w nosie (technicznie nazywane rynotilleksomanią, choć to termin bardziej medyczny dla kompulsywnego dłubania) to powszechny nawyk - zwłaszcza wśród małych dzieci. Zdecydowanie jest on uznawany za niekulturalny, a wręcz obrzydliwy. Poza tym warto wiedzieć, że dłubanie w nosie nie jest obojętne dla zdrowia. Chociaż sporadyczne i delikatne dłubanie rzadko prowadzi do poważnych konsekwencji, regularne, intensywne lub niehigieniczne dłubanie może skutkować uszkodzeniami, infekcjami i dyskomfortem. Ale to nie wszystko. Przy okazji badania przyczyn choroby Alzheimera naukowcy z Western Sydney University w Australii doszli do wniosku, że w dużej mierze do jej występowania przyczyniają się patogeny zawarte w naszym nosie, które przedostają się do mózgu. Otóż uszkodzona śluzówka nosa to brama dla bakterii i wirusów, które atakują nerw węchowy, a następnie ośrodkowy układ nerwowy.

Przyczyny choroby Alzheimera

Wpływ dłubania w nosie na rozwój choroby Alzheimera naukowcy wyjaśniają faktem, że w ten sposób uszkadzamy śluzówkę w jego wnętrzu otwieramy drogę wirusom i bakteriom, które mogą następnie przedostać się do mózgu. Organizm na obecność patogenu reaguje wówczas, odkładając białko amyloidu beta, będące charakterystyczną cechą choroby Alzheimera. Złogi beta-amyloidu, białka o właściwościach antybakteryjnych, który może chronić mózg przed infekcjami, są równocześnie uznawane za jedną z przyczyn demencji i alzheimera.

Zapalenie układu nerwowego w chorobie Alzheimera może być - przynajmniej częściowo - spowodowane przedostawaniem się patogenów do mózgu poprzez układ węchowy

- stwierdzili naukowcy na łamach "Biomolecules".

Super Express Google News
Super Express Google News
