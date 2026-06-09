Puszysty omlet nie opadnie po usmażeniu. Wystarczy, że dodasz to do jajek

Omlet, choć zdaje się być łatwy w przygotowaniu, często po zdjęciu z patelni opada i straci swoją puszystość.

Na szczęście istnieje prosty trik, który sprawi, że omlet zawsze będzie wychodził puszysty i miękki.

Sprawdź, co dodać do ciasta, aby omlet po zdjęciu z patelni nie opadał.

Przygotowanie omleta zajmuje dosłownie chwilę, a sam posiłek daje ogromne pole do popisu ze względu na dobór składników. Potrawa ta świetnie komponuje się zarówno z cukrem, bitą śmietaną oraz świeżymi owocami, jak i w wersji na wytrawnie. Osoby smażące to danie doskonale zdają sobie sprawę, że osiągnięcie zadowalającego rezultatu wymaga nieco wprawy. Zależy nam przede wszystkim na zachowaniu imponującej grubości placka również poza patelnią. W praktyce wyrośnięty na gorącym tłuszczu omlet kurczy się i niemalże po podaniu na stół, co odbiera mu estetyczny wygląd. Winą obarczamy zazwyczaj sprzęt lub złe proporcje. Okazuje się, że istnieje prosty sposób, jak temu zaradzić.

Omlet – danie nie tylko na śniadanie!

Jak zrobić puszysty omlet? Lodowata woda zatrzyma opadanie ciasta

Kluczem do zachowania pożądanego kształtu omleta jest wlanie do ciasta zaledwie jednej łyżki bardzo zimnej wody. Ta niepozorna, ale niezwykle efektywna praktyka mistrzów kuchni pozwala na stworzenie absolutnie perfekcyjnego posiłku. Połączenie schłodzonego płynu ze zblendowaną masą wywołuje na rozgrzanej patelni natychmiastową reakcję termiczną, produkując duże ilości pary. Zamknięty wewnątrz ścinającego się białka powietrze gwałtownie zwiększa swoją objętość, formując w ten sposób liczne bąbelki powietrza. W efekcie całe danie staje się wyjątkowo puszyste i miękkie. Zastosowanie tej techniki gwarantuje sukces kulinarny i efektownie wyglądający omlet. Należy także pamiętać, aby w przypadku słonych wariantów wstrzymać się z soleniem potrawy do samego końca, ponieważ przyprawa ta niszczy wiązania białkowe i przyspiesza opadanie omleta.

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