Od lat robię to z żywopłotem w moim ogrodzie jeszcze w marcu. Rośnie równo i nie żółknie. Pielęgnacja żywopłotu wiosną

Od lat robię to z żywopłotem w moim ogrodzie jeszcze w marcu. Rośnie równo i nie żółknie

Żywopłot to ozdoba niejednego ogrodu. Piękny, zielony i przede wszystkim równy dodaje każdej przestrzeni estetycznego wyglądu. Jednak jak o każdą roślinę ogrodową, tak i o rośliny tworzące nasz żywopłot należy dbać w odpowiedni sposób, aby zachował swój zdrowy i schludny wygląd jak najdłużej. Pielęgnację żywopłotu warto rozpocząć jeszcze wczesną wiosną - najlepiej na przełomie marca i kwietnia, zanim zbytnio się rozrośnie i ciężko będzie go odpowiednio uformować. Chodzi oczywiście o przycinanie żywopłotu. Nie ma tu znaczenia, czy Twój jest wykonany z roślin iglastych czy liściastych - przycinanie żywopłotu to czynność, którą trzeba zrobić wiosną tuż po ostatnich większych przymrozkach.

Jak przycinać żywopłot wiosną

Młode rośliny z żywopłotu przecinamy na wysokości około 20-30 cm. Dzięki temu zagęszcza się on przy samej podstawie. Zabieg przycinania należy wykonywać w miarę regularnie, aby można było go odpowiednio uformować. Najodpowiedniejszy termin do przycinania żywopłotu to przełom marca i kwietnia, kiedy rośliny rozpoczynają swój rozrost. Co więcej, wiosną rany po cięciu żywopłotu szybciej się zabliźniają, dzięki czemu zapobiegniemy wielu chorobom roślin, na przykład grzybowym chorobom żywopłotu.