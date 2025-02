Odkręć słuchawkę prysznica i wlej 1/2 szklanki, a podczas kąpieli sobie podziękujesz. Usuniesz kamień i przywrócisz mocny strumień wody. Czyszczenie słuchawki prysznicowej

Odkręć słuchawkę prysznica i wlej 1/2 szklanki, a przywrócisz mocny strumień wody

Podczas porządków w łazience oprócz wyczyszczenia kabiny czy wanny, nie powinniśmy zapominać o czyszczeniu słuchawki prysznicowej. Dlaczego to tak ważne? Otóż w słuchawce z czasem również powstaje osad z kamienia. W efekcie otwory w słuchawce zatykają się i woda zaczyna słabiej przez nie lecieć. A prawda jest taka, że jeśli będziemy regularnie czyścić słuchawkę od prysznica i deszczownicę, to nie tylko unikniemy ich awarii, ale też delikatny nalot będzie nam o wiele łatwiej usunąć, niż taki, który nawarstwiał się miesiącami. Dlatego raz w miesiącu wykonaj takie gruntowne czyszczenie słuchawki prysznicowej, a podczas kąpieli sobie podziękujesz. Najpierw odkręć słuchawkę od wężyka, a następnie wlej do jej wnętrza około pół szklanki octu i zakręć. Pozostaw tak na kilka godzin, po czym spłucz mocnym strumieniem wody. Ocet usunie z wnętrza słuchawki prysznicowej nie tylko bakterie i pleśń, ale rozpuści też kamień, który powstał. Dzięki takiemu czyszczeniu przywrócisz mocny strumień wody swojej słuchawce i deszczownicy.

Czyszczenie słuchawki prysznicowej bez rozkręcania

Istnieje jeszcze jeden viralowy sposób na czyszczenie słuchawki prysznicowej z kamienia, ale tym razem bez konieczności rozkręcania jej. Przygotuj roztwór z wody i octu w proporcji 1:1. Przelej go do foliowego woreczka i zanurz w nim słuchawkę. Następnie szczelnie zwiąż woreczek i pozostaw na kilka godzin. Potem za pomocą szczoteczki do zębów dokładnie wyczyść każdy element słuchawki. Jeśli to nie okaże się wystarczające i dziurki będą nadal pozatykane kamieniem, możesz przetkać je wykałaczką. Z kolei, jeśli zauważyłaś, że na słuchawce prysznicowej pojawiła się pleśń, to zastosuj sodę oczyszczoną lub wodę utlenioną. Pleśni ze słuchawki pozbędziesz się przy użyciu sody oczyszczonej połączonej z niewielką ilością wody.

