Ogród i taras sercem domu w lato. Jak urządzić te powierzchnie?

Jak mądrze urządzić ogród? Jak maksymalnie wykorzystać mały metraż balkonu lub tarasu? Przedstawiamy wybór produktów ogrodowych, które łączą estetykę i funkcjonalność, a ich uniwersalny charakter pozwala łączyć je dowolnie, w zależności, jaki styl jest nam najbliższy.

Strefa spotkań

Strefa spotkań to serce ogrodu. Centrum rozmów i spotkań z bliskimi zasługuje na najwygodniejsze i najbardziej estetyczne aranżacje, które pozwolą stworzyć przestrzeń sprzyjającą relaksowi i swobodnej atmosferze. W ofercie Komfortu znajdują się meble, które idealnie wpiszą się w klimat letniego tarasu.

W strefie spotkań warto zadbać o roślinność, która uchroni nas i naszych gości przed letnim upałem i ostrym słońcem. Dobrym pomysłem będzie rozstawienie wysokich drzew, które zapewnią cień na działce i będą tłem dla innych roślin. Gatunkami szybko rosnącymi są m.in. brzozy, paulownie (drzewo tlenowe) i platany.

Oświetlenie zewnętrzne

Światło w ogrodzie to nie tylko kwestia bezpieczeństwa, lecz także budowania nastroju. Lampy ogrodowe podkreślą architekturę i roślinność, a subtelne, rozproszone oświetlenie zmieni ogród w wieczorną strefę relaksu. Właściwie dobrane pozwali wyeksponować elementy aranżacji - roślinność, dekoracje, czy elewację domu. Kinkiety, lampy stojące i girlandy nie tylko subtelnie doświetlą przestrzeń, lecz także nadadzą jej wyjątkowego charakteru. Ciepła barwa będzie sprzyjać wyciszeniu i stworzy przytulną atmosferę.

Planując oświetlenie zewnętrzne, radzimy myśleć warstwowo. Warto łączyć systemy funkcjonalne, np przy ścieżkach i schodach, z oświetleniem akcentowym, które podkreśli roślinność i detale architektoniczne, co zbuduje wyjątkowy klimat. Najlepiej sprawdzi się ciepła barwa, sprzyjająca relaksowi. Delikatne podświetlenie drzew od dołu, kinkiety przy wejściu i subtelne girlandy nad strefą wypoczynku pozwolą stworzyć spójną, przytulną aranżację ogrodu po zmroku.

Dywany zewnętrzne

Przytulny charakter, poza oświetleniem, mogą stworzyć także różnorodne tekstylia, np. dywany zewnętrzne, które nie tylko ocieplą aranżację, lecz także uporządkują przestrzeń, wydzielą strefy a przede wszystkim nadadzą tarasowi bardziej “domowego charakteru”. Do tego zachowają odporność na wilgoć, słońce i intensywne użytkowanie.

Outdoorowe dywany dostępne w ofercie Komfort mają różnorodne wzory i faktury, co pozwoli dopasować kompozycję do stylu całej przestrzeni. Wykonane są z trwałych i łatwych w pielęgnacji materiałów, dzięki czemu stanowią doskonałe rozwiązanie na sezon wiosenno-letni.

Efekt wielowymiarowej i przytulnej przestrzeni uzyskamy łącząc różne rodzaje i kolory tekstyliów. Zestawienie gładkich tkanin z wyrazistymi wzorami, naturalnych plecionek z miękkimi poduszkami czy stonowanej bazy kolorystycznej z mocniejszymi akcentami sprawi, że aranżacja nabierze charakteru i nie będzie monotonna.

Sztuczna trawa

Innego rodzaju sprytnym rozwiązaniem, które jest trwałe i estetyczne, jest sztuczna trawa. Zapewni ona jednolitą powierzchnię, nie wymaga szczególnej pielęgnacji i sprawdzi się doskonale tam, gdzie naturalna roślinność może być trudna w utrzymaniu. Nie wymaga koszenia, podlewania ani nawożenia, a nowoczesne techniki produkcji sztucznej trawy sprawiają, że jest miękka w dotyku i świetnie imituje naturalną. Doskonale sprawdzi się również jako wykończenie balkonów.

Decydując się na sztuczną trawę, warto zwrócić uwagę na jej wysokość i odcień i dopasować te cechy do rodzaju otoczenia. Krótsze, gęste włókna sprawdzą się w nowoczesnych kompozycjach balkonów i tarasów, natomiast nieco dłuższe i bardziej zróżnicowane kolorystycznie lepiej oddadzą efekt naturalnego trawnika w ogrodzie.

Deski tarasowe

Deski tarasowe tworzą tło dla mebli ogrodowych oraz roślin i stanowią bazę każdej aranżacji outdoorowej. Ich faktura i kolor mają wpływ na odbiór całej przestrzeni. Odpowiednio dobrane podłoże pozwali całkowicie i wedle naszych upodobań zmienić charakter całej aranżacji oraz dopasować nawierzchnię do elewacji, całego stylu ogrodu lub wybranych przez nas mebli.

Ułożenie desek tarasowych wpływa na postrzeganie tarasu lub balkonu bardziej niż mogłoby się wydawać. Jasne i ciepłe odcienie optycznie powiększą mniejszą przestrzeń, a ciemniejsze nadadzą tarasowi elegancki i wyrazisty charakter. Równoległe ułożenie desek wydłuży balkon, a montaż po skosie doda dynamiki.

Ogród, taras czy balkon są naturalnymi przedłużeniami naszych domów i mieszkań. Stanowią integralną część przestrzeni, dlatego warto zadbać o nią jak o każde inne pomieszczenie. Odpowiednio dobrane meble, oświetlenie, tekstylia i podłoże pozwolą nam stworzyć spójną kompozycję, w której chętnie spędzimy wiosenne i letnie dni.

Niezależnie od tego, czy mamy do dyspozycji przestronny ogród, czy mały balkon, dobrze zaplanowana przestrzeń jest kluczem do stworzenia strefy, która stanie się integralną częścią naszego miejsca zamieszkania. Produkty z oferty Komfort ułatwią zaaranżowanie takiej przestrzeni i wyposażą każdą strefę, niezależnie od metrażu

i Autor: Komfort/ Materiały prasowe

