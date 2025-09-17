Ogrodniczka z lasu pokazała, jak podlewać storczyki. Rób to tak samo, a w październiku pokrywają się kwiatami

Storczyki to piękne kwiaty, które mogą kwitnąć latami, jeśli tylko zapewnisz im odpowiednie warunki, zwłaszcza wilgotność i właściwe podlewanie.

W sezonie grzewczym zadbaj o zraszanie liści przegotowaną wodą i rozważ ustawienie miseczek z wodą w pobliżu roślin.

Odkryj prosty trik od "Ogrodniczki z lasu" na skuteczne podlewanie storczyków, które zapobiega przelaniu i gniciu korzeni.

Zanurz doniczkę w wodzie na kilkanaście minut – pozwól roślinie pobrać tyle wilgoci, ile potrzebuje, i ciesz się zdrowymi storczykami!

Ogrodniczka pokazała, jak prawidłowo podlewać storczyki. Zrób to, a obsypią kwiatami jak szalone

Storczyki to jedne z najpopularniejszych kwiatów doniczkowych. Nie są trudne w uprawie, a potrafią kwitnąć latami. Podstawą pielęgnacji storczyków jest właściwe podlewanie oraz podłoże. W dużym skrócie storczyki potrzebuje przepuszczalnego podłoża z warstwą drenażu. Można ją przygotować układając na spodzie doniczki warstwę torfu lub kory.

Orchidee naturalnie pochodzą z Azji. To kwiaty, które potrzebują dużej ilości wody oraz wilgoci. W sezonie grzewczym, który rozpocznie się już niebawem, należy szczególnie postarać się o właściwy poziom wilgotności. Dobrze jest regularnie zraszać liście oraz kwiaty storczyków. Pamiętaj, by robić to zawsze przegotowana wodą lub deszczówką. W takiej wodzie znajduje się mniej związków organicznych odpowiadających za powstawanie kamienia, które mogą działać szkodliwe na kwiaty. Jeżeli zmagasz się z suchym powietrzem od grzejników to warto rozważyć także ustawienie misek z wodą w okolicy kwiatów. W ten sposób parująca woda będzie nawilżała powietrze.

"Ogrodniczka z lasu" na swoim profilu na Facebook'u pokazała szybki sposób na skuteczne podlewanie storczyków. W ten sposób ograniczy się ryzyko przelania oraz gnicia korzenia. Wystarczy, że doniczkę ze storczykiem włożysz z do miski z wodą na kilkanaście minut. Doniczka musi mieć otwory drenażowe, aby roślina mogła swobodnie pobierać wodę. W ten sposób roślina sama pobierze tyle wody, ile potrzebuje. Nie będzie ona stała w podstawce i narażała na ryzyko gnicia korzeni. W ten sposób możesz podlewać storczyki za każdym razem, gdy podłoże jest przesuszone.