Ogrodnik spod Suwałk zdradził sekret juki ogrodowej. Naturalny nawóz wzmocni kwitnienie i uodporni ją na mrozy

Juka ogrodowa, roślina ciepłolubna, zyskuje popularność w Polsce, jednak wymaga specjalnego przygotowania na zimę.

Ogrodnik z Suwałk, znany z mroźnych zim, zdradził sekretny przepis na nawóz, który wzmocni jukę przed chłodem.

Kluczowe składniki to potas i fosfor, a najlepszym nawozem jesiennym jest przekompostowany obornik.

Chcesz poznać szczegóły przygotowania i stosowania tego magicznego nawozu?

Ogrodnik spod Suwałk zdradził sekret juki ogrodowej

Juka ogrodowa to roślina, której naturalnym środowiskiem występowania są kraje ciepłe. Lubi ciepło, słońce i bez problemu radzi sobie z okresami susz. Coraz częściej można spotkać jukę ogrodową w polskich ogrodach. Wynika to z faktu, że jej zielone liście pięknie się rozrastają, a sama roślina jest niewymagająca w pielęgnacji. Oczywiście w sklepach ogrodniczych można natknąć się na różne odmiany juk ogrodowych, które różnią się między sobą zabarwieniem liści oraz wysokością kęp. Wszystkie wytwarzają efektowne białe kwiatostany. Z racji, że lato dobiega końca i za kilka tygodni do Polski nadciągną mrozy, warto zadbać o swoją jukę w ogrodzie, aby ją wzmocnić i tym samym przygotować na nieprzyjazne warunki atmosferyczne. A jak to zrobić? Zapytałam ogrodnika spod Suwałk, gdzie jak wiadomo zimy są wyjątkowo mroźne. Wyjawił mi przepis na nawóz do juk, który uodparnia rośliny na zimę, ale też przedłuża ich kwitnienie.

Przepis na nawóz do juki ogrodowej na jesień

Ważne jest, aby pod koniec lata dostarczać juce skałdników takich jak potas i fosfor. To one wzmacniają korzenie, poprawiają odporność na mróz i wspierają regenerację liści. Jednym z najlepszych nawozów do juki ogrodowej na jesień jest przekompostowany obornik. Jak go przygotować i stosować?

Składniki:

Obornik: Stanowi źródło azotu i innych składników odżywczych.

Materiały bogate w węgiel (tzw. "brązowe"): Są to np. słoma, siano, suche liście, trociny, rozdrobnione gałęzie, karton (bez kolorowych nadruków i folii), gazety (w małych ilościach i bez kolorowych nadruków).

Opcjonalnie: "Zielone" odpady: Skoszona trawa, resztki warzyw i owoców (bez mięsa i tłuszczów), chwasty (bez nasion).

Nawóz do juki ogrodowej na jesień. Jak go zrobić i stosować?

Na dnie ułóż warstwę grubszych materiałów (np. gałęzie) dla lepszej wentylacji. Układaj naprzemiennie warstwy obornika i materiałów bogatych w węgiel. Możesz dodać warstwę "zielonych" odpadów. Każdą warstwę zwilż wodą (nie za dużo, kompost powinien być wilgotny, ale nie mokry). Regularnie mieszaj kompost, aby zapewnić dostęp powietrza i równomierny rozkład wilgoci. Wymieszaj kompost z glebą przed sadzeniem roślin lub użyj go jako ściółkę wokół roślin.