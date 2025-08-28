O hortensje jesienią dbaj tylko w ten sposób. Naturalny biostymulator na kwiaty. Obowiązkowy nawóz w zeszycie każdego ogrodnika

Hortensje wymagają jesiennego nawożenia, a domowe odżywki są tanie i skuteczne.

Tytoń, bogaty w azot, magnez i siarkę, działa jak biostymulator, wzmacniając hortensje i chroniąc je przed szkodnikami.

Sprawdź, jak łatwo przygotować domowy nawóz z tytoniu i zapewnić swoim hortensjom intensywny kolor i zdrowy wzrost!

Domowy nawóz do hortensji do stosowania jesienią

Hortensje, choć łatwe w pielęgnacji, to wymagają regularnego nawożenia. Dotyczy się to również końcówki sezonu, kiedy należy wzmocnić krzew przed nadchodzącymi zmianami w pogodzie. Nieocenioną pomocą podczas nawożenia hortensji są domowe odżywki. Dostarczają one cennych witamin i minerałów, a przy tym kosztują grosze. Jednym ze sprawdzonych sposobów nawożenia hortensji, który poleca wielu ogrodników jest odżywka z tytoniu. Dostarcza ona roślinom organiczny azot, magnez, siarkę, a także taniny i alkaloidy. Wiele osób obawia się nawozów z azotem do stosowania jesienią. Faktycznie duże dawki azotu mogą wydłużyć okres wegetacji roślin, przez co te nie przygotują się wystarczająco do zimy. W przypadku nawozów (takich jak odżywka z tytoniu) zawartość azotu nie jest na tyle wysoka, by zadziałać negatywnie.

Nawóz z tytoniu działa niczym naturalny biostymulator dla hortensji. Wspomaga procesy fotosyntezy i pobudza krzew do lepszego kwitnienia. Może ona także nieznacznie wydłużyć kwitnienie, dzięki czemu hortensja obrodzi kwiatami także we wrześniu. Dodatkowo odżywka z tytoniu wzmacnia odporność i chroni przez mszycami oraz przędziorkami. Działa na choroby grzybowe, a poprzez zakwaszanie gleby wspomaga intensywnie niebieską barwę kwiatów. Anna Czubacka z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa -Państwowego Instytutu Badawczego - Zakład Hodowli i Biotechnologii Roślin wskazuje, że "naturalne ekstrakty z tytoniu stanowią alternatywę dla neonikotynoidów, ponieważ szybciej podlegają degradacji w środowisku".

Jak przygotować domowy nawóz do hortensji?

Do szklanego słoika wsyp 2 łyżki suchego tytoniu i zalej 300 ml wody. Całość odstaw na jedną dobę, a następnie dokładnie przecedź przez sito. Po tym czasie rozcieńczaj napar w 1 litrze wody i podlewaj nim krzewy hortensji raz na dwa tygodnie, aż do końca sezonu.

Pamiętaj, by stosować czysty tytoń. Do odżywiania kwiatów nie stosuj niedopałków papierosów. Zawierają one substancje smoliste i metale ciężkie, które szkodzą roślinom.