Zabieram córce po śniadaniu i podsypuję tym sansewierię. Roślina zacznie wypuszczać nowe liście niczym zaprogramowana automatycznie. Nawóz do kwiatów doniczkowych

Twoja sansewieria potrzebuje odżywienia, a ziemia w doniczce traci swoje właściwości.

Skorupki po jajkach to naturalny i tani sposób na dostarczenie roślinie niezbędnych minerałów.

Sprawdź, jak prosto wykorzystać domowy nawóz, aby Twoja sansewieria rosła zdrowo i bujnie!

Zbierz z kuchni i podsyp tym sansewierię. Odżywka do kwiatów doniczkowych, którą zawsze masz pod ręką

Sansewieria to jedna z częściej wybieranych roślin doniczkowych. Nazywana także językiem teściowej lub wężownicą dawniej zdobiła głównie biura. Nie jest trudna w pielęgnacji i świetnie sprawdzi się, gdy chcesz dodać zieleni wnętrzom. Sezon od wiosny do jesieni to czas, w którym kwiaty wymagają odżywienia poprzez stosowanie nawozów. Wiele osób mylnie identyfikuje nawożenie jedynie z roślinami w ogrodzie. Kwiaty doniczkowe również potrzebują odpowiedniego odżywienia. Ziemia doniczkowa nie jest za często wymieniania i z czasem traci ona swoje właściwości. Rośliny nie mają skąd pobierać potrzebne im witaminy i minerały.

Do nawożenia sansewierii świetnie sprawdzą się domowe, naturalne odżywki. Nie musisz wydawać pieniędzy, aby Twój kwiat był dobrze odżywiony. Polecanym nawozem do sansewierii są skorupki po jajkach. Ich stosowanie jest banalnie proste. Ugotuj jajka, a następnie dokładnie pokrusz skorupki. Włóż je do ziemi doniczkowej i całość dobrze wymieszaj. Skorupki z jajek będą wypuszczały do ziemi minerały, skąd roślina je pobierze.

Dlaczego skorupki po jajkach stosuje się do nawożenia roślin?

Skorupki po jajkach to prawdziwe bogactwo wapnia. Wpływa on na ogólna kondycję roślin, a także stymuluje układ korzeniowy oraz prawidłowy wzrost rośliny. Dodatkowo, skorupki po jajkach dodane do ziemi spulchniają ją i pomagają zatrzymać wilgoć. Dla rośliny oznacza to łatwiejsze przyswajanie wody oraz substancji odżywczych.

Jak pielęgnować sansewierię na jesień?

Jednym z kluczowych aspektów jest ograniczenie podlewania. Wraz ze skróceniem dni i zmniejszeniem intensywności światła słonecznego, sansewieria potrzebuje mniej wody. Zbyt częste podlewanie jesienią i zimą może prowadzić do gnicia korzeni. Przed kolejnym podlaniem upewnij się, że ziemia w doniczce jest całkowicie sucha. Kolejnym ważnym elementem jesiennej pielęgnacji sansewierii jest zapewnienie jej odpowiednich warunków temperaturowych. Roślina ta preferuje temperatury powyżej 15°C, dlatego należy chronić ją przed chłodnymi przeciągami i nagłymi spadkami temperatur. Jeśli trzymasz sansewierię na zewnątrz w cieplejszych miesiącach, jesienią przenieś ją do wnętrza. Pamiętaj również o ograniczeniu nawożenia. W okresie spoczynku roślina nie potrzebuje dodatkowych składników odżywczych, dlatego zaprzestań nawożenia jesienią i zimą, a wznów je dopiero wiosną, gdy zauważysz nowe przyrosty.