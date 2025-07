Zrób to, a uratujesz zmarniały od upalów skrzydłokwiat. Wystarczy garstka tego wymieszania z ziemią doniczkową, a skrzydłokwiat będzie wypuszczać kwiat za kwiatem. Pielęgnacja kwiatów doniczkowych

Włóż to do doniczki ze skrzydłokwiatem. Dzięki temu nie zmarnieje latem

Skrzydłokwiat to roślina doniczkowa często wybierana przez Polaków. Ceniony jest przede wszystkich za swoje właściwości oczyszczające powietrze. Skrzydłokwiat świetnie redukuje poziom zanieczyszczeń z powietrza i sprawia, że w pomieszczeniu lepiej się oddycha. Jest to kwiat szczególnie polecany do sypialni oraz pokoi dziecięcych. Skrzydłokwiat w warunkach doniczkowych może kwitnąć przez cały rok, choć najczęściej zakwita późną wiosną oraz latem. Jednym z podstawowych wymagań pielęgnacyjnych skrzydłokwiatu jest wilgoć. Roślina ta bardzo lubi wodę i wymaga stałego dostępu do wilgotne gleby. Dodatkowo, skrzydłokwiat warto raz na jakiś czas zraszać. Zabieg ten jest szczególnie zalecany zimą (gdy nagrzane kaloryfery przesuszają powietrze) oraz latem, gdy panują nieznośnie upały. W tym czasie warto także zadbać o prawidłowy poziom nawilżenia ziemi doniczkowej. Możesz to zrobić wkładając do doniczki granulowany hydrożel ogrodniczy. To świetny sposób na przedłużenie wilgoci w ziemi. Możesz stosować go regularnie latem, lub gdy planujesz kilkudniową nieobecność w domu. Hydrożel to substancja, która magazynuje wodę W postaci granulatu pomaga zachować odpowiednią wilgoć ziemi doniczkowej. Wystarczy włożyć kulki z hydrożelem do doniczki i delikatnie wymieszać z ziemią. Hydrożel stopniowo będzie oddawać wilgoć. W ten sposób będziesz mieć pewność, że ziemia będzie stale wilgotna, a skrzydłokwiat nie zacznie marnieć.

Zbierz 2 garści i zalej wodą. Przez całe lato podlewaj tym skrzydłokwiat

Lato to pora roku, w której nie powinno się zapominać o nawożeniu kwiatów doniczkowych. Podobnie jak rośliny ogrodowej potrzebują one dostępu do potrzebnych im substancji odżywczych. W przypadku skrzydłokwiatu świetnie sprawdzi się domowa odżywka z liści żywokostu. Jest ona bogata w azot (poprawiający kwitnienie i stymulujący liście do rozrostu), potas (wspomagający wzrost rośliny oraz stymulujący układ korzeniowe) oraz wapń. Takie połączenie sprawi, że skrzydłokwiat nie będzie marnieć i szybko odzyska zdrowy wygląd. Przygotowanie odżywki jet banalnie proste. Potrzebujesz 2 garści liści żywokostu i 1 litra odstanej wody. Całość należy wymieszać i przelać do zamykanego słoja. Odżywka odstawić w chłodne miejsce na 1 tydzień, a po tym czasie podlewać skrzydłokwiat. Dzięki tomu roślina nie tylko lepiej zniesie upalną pogodę, ale także będzie kwitła przez całą jesień.