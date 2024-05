Ogromna promocja na Thermomixa! Takiej obniżki jeszcze nigdy nie było

Wyciskam i mieszam z trzema składnikami. Ten domowy płyn do mycia podłóg to cudo. Nie ma smug, a w domu pięknie pachnie i jest higienicznie czysto

Firma Vorwerk cyklicznie uruchamia niezwykle korzystną promocję ratalną, dzięki której najwyższej jakości urządzenia takie jak Thermomix® czy Kobold są bardziej dostępne finansowo. Jednak tym razem firma postanowiła zaskoczyć swoich klientów akcją, jakiej jeszcze nie było!

Zacznijmy LAT0% już dzisiaj!

Taka okazja może się prędko nie powtórzyć! Tylko teraz kupujący urządzenia Thermomix® lub Kobold mogą rozłożyć ich zakup nie tylko na 10 i 20, ale także na aż 36 nieoprocentowanych rat! Pomyśl sobie, że raty w końcu spłacisz, a urządzenia Thermomix® czy Kobold będą cieszyć cię jeszcze długo po tym! Zaproś je do swojego domu i pozwól by uczestniczyły we wspaniałych chwilach, które tworzysz wspólnie z bliskimi, podczas codziennych, domowych obowiązków.

Zobacz także: Wyciskam i mieszam z trzema składnikami. Ten domowy płyn do mycia podłóg to cudo. Nie ma smug, a w domu pięknie pachnie i jest higienicznie czysto

To jeszcze nie koniec niespodzianek! Firma przygotowała też specjalne prezenty dla gospodarzy prezentacji urządzenia Thermomix®. Wystarczy, że do 12 maja zaprosisz 2-3 osoby lub 2-3 pary znajomych na spotkanie z przedstawicielem i ktoś z uczestników zakupi urządzenie, to wtedy ty dostaniesz nakładkę krojącą o wartości 575 złotych zupełnie za darmo! To akcesorium, które świetnie sprawdzi się do krojenia np. warzyw, a dzięki niemu szybko przygotujesz pyszne, zdrowe, wiosenne sałatki, surówki, tarty czy zapiekanki.

Thermomix® to wielofunkcyjne urządzenie kuchenne, które pozwoli Ci zaoszczędzić czas i pieniądze! To kompan codziennego gotowania, który posiada aż 20 funkcji i ponad 90 tys. przepisów dostępnych na platformie Cookidoo®. Można w nim zatem przyrządzić dosłownie wszystko – od najprostszych potraw takich jak naleśniki po najbardziej zaawansowane dania. To w końcu urządzenie, które zbliża domowników. Wspólne gotowanie z Thermomix® to frajda, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych!

Kobold natomiast to modułowy system do utrzymania czystości, który zastąpi wszystkie inne akcesoria do sprzątania w twoim domu. Kobold odkurza, myje na mokro, czyści tapicerki, materace, wszelkie tekstylia, a także delikatne powierzchnie. Jednym zdaniem – wyczyści podłogę i wszystko, co ponad nią. To sprzęt, który zaprasza do sprzątania – jest łatwy w obsłudze, co jest ważne szczególnie dla dzieci i sprawia, że po prostu chce się sprzątać!

i Autor: Karolina Januszek Thermomix®