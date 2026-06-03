Ogromny mural 3D z klocków LEGO w centrum Warszawy

Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców i turystów, którzy mogli nie tylko dołożyć własną cegiełkę do muralu, ale również skorzystać z licznych atrakcji przygotowanych w specjalnej strefie LEGO.

Cenny czas offline

Jak pokazują wyniki badania LEGO® Play Well 2026, przeprowadzonego na zlecenie Grupy LEGO, w świecie pełnym cyfrowych rozpraszaczy dzieci szczególnie potrzebują przestrzeni do swobodnej zabawy i rozwijania wyobraźni. Organizatorzy wydarzenia podkreślają, że właśnie z tej potrzeby narodził się pomysł stworzenia gigantycznego muralu - aby zachęcić zarówno najmłodszych, jak i dorosłych do wspólnego spędzania czasu offline, z dala od ekranów telewizorów, komputerów i smartfonów.

Autor: Grupa LEGO/ Materiały prasowe

LEGO Super express

Gigantyczny mural z klocków LEGO u stóp PKiN

Przed Pałacem Kultury i Nauki stanął monumentalny klocek LEGO, którego ścianę pokrył mural ułożony z ponad miliona elementów. W jego centrum wyrósł trójwymiarowy smok – konstrukcja o długości ponad 8 metrów i wysokości 2,5 metra. Ta niezwykła instalacja stała się symbolem dziecięcej wyobraźni oraz wspólnej, kreatywnej zabawy, która łączy całe rodziny. Gotowy mural można oglądać na placu Centralnym do 7 czerwca.

Autor: Grupa LEGO/ Materiały prasowe

Wspólna zabawa buduje relacje

Według badania LEGO Play Well 2026, zabawa to dla dzieci coś znacznie więcej niż sposób spędzania czasu. To naturalny sposób wyrażania siebie i budowania relacji z bliskimi. Aż 94 proc. dzieci deklaruje, że poprzez zabawę może pokazać rodzicom, co naprawdę lubi, a 92 proc. dzięki wspólnej aktywności czuje większą bliskość z przyjaciółmi. Również rodzice dostrzegają jej znaczenie – aż 88 proc. uważa, że wspólna zabawa ułatwia komunikację z dziećmi, a 84 proc. wykorzystuje ją do rozmów na ważne tematy.