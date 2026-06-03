Przewaga własnego boiska: 80% kibiców sportowych woli kanapę od trybun, wybierając pełne emocji doświadczenie „domowego stadionu”

Wzrost popularności „Domowego Stadionu”

Dla 66% ankietowanych kibiców wygoda to główny powód przejścia na oglądanie meczów w domu, a dużą rolę odgrywa tu również kontrola nad sposobem oglądania (45%). Od rezerwowania „szczęśliwego miejsca” po przedmeczowe rytuały – 80% fanów przyznaje, że woli oglądać spotkania w domu, gdzie mogą w pełni i bez kompromisów przeżywać każdą chwilę. Co więcej, 23% twierdzi, że oglądanie meczów w domowym zaciszu jest bardziej ekscytujące niż wyjście na miasto, a jedna czwarta (25%) twierdzi, że zapewnia bardziej angażujące doświadczenie.

Badania wskazują również, że fani inwestują czas i wysiłek w domowe doświadczenia. Ponad jedna trzecia (38%) twierdzi, że spędza do godziny na przygotowaniach przed pierwszym gwizdkiem. Szykowanie przekąsek (49%), idealne ustawienie oświetlenia (35%) oraz dekorowanie przestrzeni (31%) to działania podejmowane w celu stworzenia niepowtarzalnej atmosfery.

Dla wielu respondentów jednym z powodów rosnącej popularności „Domowych Stadionów” jest chęć poczucia się bliżej akcji, bez obawy przed oceną innych. Dwie trzecie (66%) dorosłych uważa, że w domu czuje się swobodniej, będąc po prostu sobą, a 45% chętniej wyraża swoje emocje i bez skrępowania świętuje.

Marki Philips Hue oraz Philips Smart Lighting (WiZ Connected) wprowadzają Sports Live – nowe oprogramowanie zaprojektowane z myślą o tym, aby pomóc kibicom w stworzeniu prawdziwej atmosfery i doświadczenia „domowego stadionu”.

Dzięki kompatybilnemu inteligentnemu oświetleniu funkcja Sports Live potrafi przenieść mecze poza ramy ekranu – od dramatycznego odliczania do pierwszego gwizdka, po rozbłyski światła w kluczowych momentach, takich jak gole, żółte i czerwone kartki, stałe fragmenty gry oraz rzuty karne. Efektem jest w pełni angażujące doświadczenie, dzięki któremu kibice nie tylko oglądają mecz, ale czują się jego częścią.

Rytuały i Relacje

Oglądanie meczów w domu pozwala kibicom przeżywać grę na własnych warunkach – podczas gdy prawie połowa (48%) twierdzi, że w domu może swobodniej świętować z przyjaciółmi i rodziną niż w zatłoczonym pubie, 27% dodaje, że te domowe wspomnienia są bardziej wyjątkowe.

Nie brakuje też charakterystycznych kibicowskich zwyczajów, które nadają każdemu oglądaniu meczu osobisty wymiar.. Ankietowani wskazywali na nawyki takie jak spożywanie wyłącznie określonych potraw podczas meczów (21%), pozostawanie w bezruchu w kluczowych momentach (17%) czy posiadanie szczęśliwego miejsca (12%). To tylko niektóre z osobliwych przesądów, których fani się trzymają w przekonaniu, że każdy detal może mieć znaczenie. W rzeczywistości, ponad jeden na dziesięciu (14%) ankietowanych przedstawicieli pokolenia Z ogląda rozgrywki w tym samym „szczęśliwym stroju”, odmawiając prania go między meczami z obawy przed zapeszeniem wyniku.

Przewaga „domowego stadionu” nie kończy się też wraz z ostatnim gwizdkiem. Ponad jedna piąta kibiców (21%) twierdzi, że po meczu w zaciszu własnego domu doświadcza większego wyrzutu endorfin, podczas gdy ponad połowa (55%) czuje, że reszta ich dnia staje się lepsza, gdy ich drużyna wygrywa, a oni oglądają to we własnym domu. Przekłada się to na ich życie osobiste, ponieważ 1 na 6 osób (17%) przyznaje nawet, że ma większe szanse na szczęście w sypialni po obejrzeniu zwycięskiego meczu z wygodnej kanapy.

John Smith, Lider Biznesowy ds. Philips Hue oraz Philips Smart Lighting (WiZ Connected), powiedział:

„Kibice nie chcą już tylko oglądać meczu – chcą czuć się jego częścią. Wzrost popularności »domowych stadionów« pokazuje, jak ważna stała się atmosfera, rytuały i relacje. Dzięki funkcji Sports Live dajemy ludziom narzędzia do tworzenia tych momentów we własnej przestrzeni, ożywiając każdego gola, każdą kartkę i każdą sekundę boiskowego dramatyzmu.”

Wraz z rozpoczęciem sportowego lata, marki Philips Hue oraz Philips Smart Lighting (WiZ Connected) pomagają kibicom zamienić każdy mecz w niezapomniane przeżycie, przekształcając salony w miejsca w pierwszym rzędzie, a codzienne oglądanie w coś znacznie bardziej potężnego.

i Autor: Philips Hue/ Materiały prasowe

i Autor: Philips Hue/ Materiały prasowe