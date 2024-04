Po rozstaniu z partnerem była "bezdomna". Zagrała na loterii i wygrała. Teraz ma dom za 2 miliony

Po rozstaniu z partnerem została "bezdomna"

Ta historia Polki, która od 10 lat mieszka w Wielkiej Brytanii z pewnością da nadzieje wielu osobom. Pani Angelika Wiśniewska po rozstaniu z partnerem musiała wraz z dwiema córkami, 10-letnią Cornelią i 8-letnią Ellą zamieszkać u swojej siostry i zarejestrować się w urzędzie jako "bezdomna". Dzięki temu otrzymała propozycję zamieszkania w domu komunalnym, który przez ponad dwa lata remontowała własnymi siłami. Wówczas nic nie wskazywało na to, że jej los mógłby się odmienić w jednej chwili. Pewnego dnia 34-latka, wracając od dentysty kupiła los w loterii Tramway Path. Kosztował ją jedynie 5 funtów, a uratował jej życie. "Nawet nie przeszło mi przez myśl, że wygram" - wyznała Polka w wywiadzie.

Polka wygrała na loterii dom w Wielkiej Brytanii

Szybko okazało się, że Polka wygrała na loterii dom o wartości 500 tysięcy funtów, czyli ponad 2 milionów złotych. Sytuacja miała miejsce pod koniec 2023 roku. Pani Angelika kupując kupon na loterii nie sądziła, że wygra, gdyż do tej pory nigdy jej się to nie udało. A jednak tym razem los się do niej uśmiechnął. Los w loterii Tramway Path zagwarantował jej dom w brytyjskiej miejscowości Carlise. Ma on pięć sypialni, dwa salony, ogromną łazienkę i duży ogród.

Tramway Path to firma, którą zarządzają trzej bracia, którzy co jakiś czas wspomagają mieszkańców Wielkiej Brytanii, fundując im domy.

kMM0oF_9pRc