Oppenheimer walczy o Oscary. Za chwilę obejrzysz go w domu. Gdzie i kiedy?

Babcia zawsze kazała to robić to przed praniem pościeli. Dzięki temu pościel jest idealnie doprana i nie żółknie. Sposób na pranie pościeli bez użycia octu

Fiołek alpejski obsypał się kwiatami. Znajoma kwiaciarka poradziła jak dbać o roślinę, by kwitła jak szalona. Oto co lubi cyklamen perski

„Oppenheimer" trafi na platformę streamingową i nareszcie będzie można go obejrzeć w domowym zaciszu w ramach abonamentu popularnej platformy streamingowej. Film o twórcy bomby atomowej trwa trzy godziny. Zarobił w kinach na całym świecie 952 miliony dolarów i zyskał wielkie uznanie krytyków, zdobywając w tym roku 13. nominacji do Oscarów oraz 13. nominacji do Nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej (BAFTA). Tytułową rolę J. Roberta Oppenheimera zagrał nominowany do Oscara Cillian Murphy, a Emily Blunt wcieliła się w jego żonę – biolożkę i botaniczkę, Katherine „Kitty”. Laureatów nagród BAFTA 2024 poznamy 18 lutego, a zdobywców Oscarów – 10 marca. Kiedy obejrzymy film w streamingu?

Oppenheimer, gdzie obejrzeć film? Premiera na platformie streamingowej

Film „Oppenheimer”, w reżyserii nominowanego do Oscara Christophera Nolana, powstał na podstawie jego autorskiego scenariusza. Widzowie zaglądają w głąb umysłu fizyka teoretycznego, J. Roberta Oppenheimera, który jako dyrektor założonego w ramach Projektu Manhattan laboratorium w Los Alamos prowadził przełomowy projekt zbudowania pierwszej bomby atomowej. Poza Murphym i Blunt w filmie występują m.in.: nagrodzony Oscarem Matt Damon, nominowany do Oscara Robert Downey Jr., nominowana do Oscara Florence Pugh, Josh Hartnett oraz laureaci Oscara Casey Affleck, Rami Malek i Kenneth Branagh. Produkcja jest oparta na nagrodzonej Pulitzerem książce „Amerykański Prometeusz. Triumf i tragedia Roberta Oppenheimera” autorstwa Kaia Birda i nieżyjącego już Martina J. Sherwina. Producentami filmu są Emma Thomas, Charles Roven i Christopher Nolan. 21 marca 2024 „Oppenheimer” będzie dostępny wyłącznie w SkyShowtime.

ZOBACZ TEŻ: Wiemy, kiedy premiera Rojst Millenium. Netflix odkrywa karty na luty 2024. Na jakie filmy i seriale warto czekać?

Quiz: Najlepsze cytaty z „Samych Swoich”. Wiesz, kto to powiedział? Pawlak, Kargul a może Kokeszko? Szybki test wiedzy o popularnej filmowej trylogii Pytanie 1 z 10 „Trzeba nam było szukać nowego wroga, jak tu pod bokiem znalazł się stary? Toż to by było nie po Bożemu” - kto w „Samych swoich” wypowiada te słowa? Władysław Kargul Kazimierz Pawlak Leonia Pawlak Dalej