Wiemy, kiedy premiera Rojst Millenium, Netflix odkrywa karty na luty 2024. Na jakie filmy i seriale warto czekać?

W lutym na Netflix trafi kontynuacja kultowego serialu - „Rojst Millenium” z gwiazdroską obsadą — m.in. Magdaleną Różczką, Dawidem Ogrodnikiem czy Tomaszem Schuchardtem na czele. Nowy sezon przeniesie nas do końcówki lat 90., a za sprawą tajemniczych historii cofniemy się również do lat 60., aby odnaleźć klucz do kryminalnej zagadki. Początek miesiąca to również czas, w którym dowiemy się, dla której pary drugiego sezonu „Love Never Lies Polska” prawda była ważniejsza od kłamstw. W Walentynki każdy natomiast znajdzie coś dla siebie — zaczynając od filmu „Bogdan Boner: Walentynki”, polską komedię „Zabij mnie, kochanie”, kończąc na ulubionym programie widzów „Love is Blind”, który powróci z szóstym sezonem.

Wiemy, kiedy premiera Rojst Millenium. Dokładna data i obsada

Premiera trzeciej części serialu „Rojst”, czyli „Rojst Millenium” już 28 lutego 2024 na platformie Netflix. W sześcioodcinkowym serialu, zarówno najwierniejsi fani kultowej serii, jak i widzowie, którzy dopiero rozpoczną swoją podróż do mrocznego i dusznego świata trylogii Rojst, cofną się w czasie, by dotrzeć do sedna dotychczasowych śledztw i wspomnień. Przewodnikiem po przeszłości będzie postać młodego kierownika hotelu Centrum, stawiającego pierwsze kroki w swojej przebojowej karierze, zagrana brawurowo przez Filipa Pławiaka. U progu millenium stare sprawy zyskają drugie dno, a znani bohaterowie zmierzą się z zupełnie nowymi zbrodniami, kryminalnymi historiami i nieoczywistymi tropami. Odkryją, gdzie zrodził się i dokąd zmierza cały mrok kryjący się w lesie na Grontach. W obsadzie znaleźli się zarówno aktorzy znani z poprzednich części (m.in. Magdalena Różczka, Łukasz Simlat, Andrzej Seweryn, Dawid Ogrodnik, Marcin Bosak, Agnieszka Żulewska, Piotr Fronczewski, Michał Pawlik), jak i nowi (Janusz Gajos, Michalina Łabacz, Tomasz Sapryk, Tomasz Schuchardt, Konrad Eleryk i Wojciech Kalarus). Za scenariusze odpowiadają Jan Holoubek i Kasper Bajon, a za zdjęcia — Maciej Sobieraj

Netflix odkrywa karty na luty 2024. Na jakie filmy i seriale warto czekać?

Oprócz serialu „Rojst Millenium” w lutym 2024 na platformie Netflix pojawi się mnóstwo innych nowości. Fani komedii romantycznych tuż przed walentynkami, 13 lutego będą mogli obejrzeć polską komedię romantyczną „Zabij mnie, kochanie” z Mateuszem Banasiukiem i Weroniką. Gdy los uśmiecha się do Natalii i Piotra, ich małżeństwo ma wreszcie szansę wyjść z kłopotów, a oni postanawiają zostać razem, dopóki śmierć ich nie rozłączy. Wszystko wydaje się piękne do czasu wygranej na loterii. Na spragnionych przygód czekać będzie również serial „Awatar: Ostatni władca wiatru — aktorska interpretacja popularnego serialu animowanego. Co ciekawe luty na Netflix to także miesiąc hitowych produkcji, które premiery miały dawno temu. Na platformie będzie można obejrzeć osiem sezonów „Dr House” czy „Kevin sam w domu” i „Kevin sam w Nowym Jorku”.

Netflix premiery na luty 2024. Lista nowości

Porozmawiajmy o Chu 2/2/2024

Orion i Ciemność 2/2/2024

Dee i przyjaciele w krainie Oz 2/5/2024

Luz: Światło serca 2/7/2024

Raël: Prorok przybyszów z kosmosu 2/7/2024

Jeden dzień 2/8/2024

Samce alfa: Sezon 2 2/9/2024

Zabójczy paradoks 2/9/2024

Popiół 2/9/2024

Nie odwracaj wzroku 2/9/2024

Kochanka, stalkerka, zabójczyni 2/9/2024

Zabij mnie, kochanie 2/13/2024

Taylor Tomlinson: Have It All 2/13/2024

Sunderland aż po grób: Sezon 3 2/13/2024

Historia miłosna z Soweto 2/14/2024

Zagrywki 2/14/2024

Bogdan Boner: Walentynki 2/14/2024

Lecznica złamanych serc 2/14/2024

Dobrego dnia, Verônico: Sezon 3 2/14/2024

Miłość jest ślepa: Sezon 6 2/14/2024

Dom ninja 2/15/2024

AlRawabi School for Girls: Sezon 2 2/15/2024

Bitwa singielek 2/15/2024

The Vince Staples Show 2/15/2024

Mały Nicolás: Życie kanciarza: Miniserial 2/15/2024

Einstein i bomba 2/16/2024

Zapadlisko 2/16/2024

Komediowy chaos 2/16/2024

Rhythm + Flow: Włochy

Mike Epps: Ready to Sell Out 2/20/202

Zdradzę Ci sekret 2/21/2024

Awatar: Ostatni władca wiatru 2/22/2024

Przez moje okno: Znów cię widzę 2/23/2024

Mea Culpa 2/23/2024

Formuła 1: Jazda o życie: Sezon 6 2/23/2024

Gala nagród SAG 2/24/2024

Rojst Millenium 2/28/2024

Kod 8: część 2 2/28/2024

Amerykański spisek: Sprawa Ośmiornicy 2/28/2024

Aplauz 2/29/2024

Netflix premiery na luty 2024. Lista nowości na licencji

Kevin sam w domu 2/1/2024

Kevin sam w Nowym Jorku 2/1/2024

Jesienni zabójcy 2/1/2024

Kraina Jane Austen 2/1/2024

Dr House 2/1/2024

Ostatniej nocy w Soho 2/3/2024

Kajtek czarodziej 2/4/2024

Diabeł ubiera się u Prady 2/7/2024

Figurant 2/7/2024

Twój Simon 2/15/2024

