Pani z pralni zdradziła, jak nie prać jeansów, aby zachowały swój wygląd na dłużej. Dzięki temu nie tracą koloru i fasonu. Pranie jeansów w pralce

Czy Twoje ulubione jeansy szybko blakną i tracą fason? Okazuje się, że większość z nas popełnia powszechne błędy podczas prania, które bezpowrotnie niszczą ulubiony denim.

Ekspertka z pralni ujawnia cztery kluczowe nawyki, które skracają żywotność spodni – od zbyt wysokiej temperatury po niewłaściwe suszenie.

Odkryj proste, ale rewolucyjne triki, dzięki którym Twoje jeansy zachowają intensywny kolor i idealny wygląd na wiele sezonów!

Pani z pralni zdradziła, jak nie prać jeansów, aby zachowały swój wygląd na dłużej

Pranie jeansów w pralce to nic trudnego, ale wymaga przestrzegania kilku zasad, aby zachować ich kolor, kształt i trwałość. Niestety zdecydowana większość z nas popełnia czołowe błędy podczas odświeżania denimu przez co szybko się niszczy - traci intensywny kolor i fason. Na Instagramie Ewa Michalewicz, znana jako @ewazpralni, dzieli się ze swoimi obserwatorami przeróżnymi przydatnymi trikami na pranie i suszenie rzeczy. Jej porady dotyczą nie tylko prania ubrań, ich odplamiania, ale także pokazuje, jak o nie dbać, aby posłużyły nam znacznie dłużej. Jako ekspertka zdradziła swoim obserwatorom cztery najgorsze błędy popełniane podczas prania jeansów. To one sprawiają, że nasze spodnie szybko tracą swój estetyczny wygląd. Zatem jakich błędów należy bezwzględnie unikać piorąc spodnie z denimu?

Pranie po każdym założeniu,

Przeładowany bęben,

Suszarka bębnowa,

Zbyt wysoka temperatura prania.

- wymienia @ewazpralni i wyjaśnia, jak te czynności wpływają na materiał.

Wysoka temperatura i agresywne suszenie niszczą fason Twoich jeansów. Jeśli chcesz, aby Twoje jeansy służyły Ci kilka sezonów, a nie jeden, wyeliminuj te 4 błędy.

- dodaje ekspertka.

Pranie jeansów w pralce. Jak to robić, aby ich nie zniszczyć?

Zacznijmy od tego, że jeansy powinno się prać w krótkich programach - najlepiej do 30 minut i w niskiej temperaturze. Optymalna temperatura prania jeansów to około 30 stopni Celsjusza. Dlaczego to tak ważne? W wyższych temperaturach materiał może blaknąć, ale też się kurczyć. Warto też przed umieszczeniem odzieży w pralce, obrócić ją na lewą stronę, co uchroni ją przed blaknięciem. Zawsze też pierz jeansy z podobnymi kolorami. Ciemne jeansy z ciemnymi ubraniami, jasne z jasnymi. Unikaj prania jeansów z rzeczami, które łatwo pylą (np. ręczniki, bluzy z kapturem), ponieważ mogą zostawić na nich włókna. Zamiast proszku, użyj płynu, który łatwiej się rozpuszcza i nie pozostawia osadów. Kolejną kwestią jest zmiękczanie tkaniny, która z natury jest raczej sztywna. Otóż jeśli chcesz, aby Twoje jeansy były po praniu miękkie, wlej zamiast płynu do płukania, szklankę octu. Ocet ma właściwości zmiękczające materiał, ale też dba o intensywność kolorów.

Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w: wodzie z octem wodzie z sodą oczyszczoną wodzie z solą Następne pytanie

54