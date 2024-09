Od dziś tylko tak wieszaj spodnie na suszarce. Niewiele osób robi to dobrze, a szybciej wyschną. Sposób na suszenie prania

Zamiast do paznokci, używam do usuwania naklejki z szyby samochodowej. Z łatwością znika razem z klejem i nie szkodzi powierzchni. Usuwanie naklejki z szyby

Od dziś tylko tak wieszaj spodnie na suszarce. Niewiele osób robi to dobrze

Kiedy temperatury na dworze spadają i coraz częściej pada deszcz, niemożliwe jest suszenie prania na zewnątrz. Dlatego, jeśli w domu nie mamy suszarki bębnowej, najczęściej zdani jesteśmy na tę tradycyjną rozkładaną. Niestety wówczas pranie schnie znacznie dłużej, a nawet zaczyna nieładnie pachnieć. Co więcej, schnące pranie oddaje do powietrza nawet kilka litrów wody, co znacząco podnosi wilgotność powietrza, a to wpływa na rozwój roztoczy i pleśni. Dlatego warto zadbać o to, aby przyspieszyć suszenie ubrań. A jak to zrobić? Przede wszystkim kluczowe jest prawidłowo rozwieszanie mokrych rzeczy na suszarce. Oczywiście wiadomo, że najtrudniej wysuszyć spodnie, na przykład te jeansowe. Dlatego, jeśli chcesz, aby spodnie szybko wyschły rozwieś je na suszarce w ten sposób, a już nigdy nie wrócisz do dawnych nawyków.

Jak prawidłowo rozwiesić spodnie na suszarce?

Prawidłowe rozwieszenie spodni na suszarce to klucz do ich szybkiego wysuszenia. "Dzięki tej metodzie zoptymalizujesz przestrzeń, a spodnie lepiej doschną" - przekonuje na Instagramie Marlena Niżankowska, ekspertka od porządków w domu. jak powinno się to zrobić? Złóż spodnie na pół wzdłuż ich długości, rozwieś na szczebelku, po czym jedną z nogawek przewieś o sąsiedni sznurek. I gotowe.

Co zrobić, aby pranie szybciej wyschło?

Jeśli chcesz przyspieszyć proces suszenia ubrań, to koniecznie zastosuj się do tych kilku zasad. Po pierwsze zadbaj o to, aby piorąc rzeczy w pralce dobrze je odwirować. Możesz także po zakończeniu programu wrzucić do bębna suchy bawełniany ręcznik i ponownie uruchomić wirowanie. Ręcznik dodatkowo wchłonie wilgoć z prania, dzięki czemu po wyjęciu z prania rzeczy nie będą tak mokre, a po wyłożeniu na suszarkę znacznie szybciej wyschną. Warto również co godzinę przekładać rzeczy rozwieszone na suszarce na drugą stronę, aby schły równomiernie.

