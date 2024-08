Zamiast brać na zakupy wrzucam do pralki i nastawiam pranie butów. Wyglądają jak nowe. Pranie butów w pralce

Zamiast brać na zakupy wrzucam do pralki i nastawiam pranie butów. Wyglądają jak nowe

Wbrew obawom buty takie jak trampki czy adidasy śmiało można raz na jakiś czas uprać w pralce, bez obawy, że się zniszczą. Oczywiście warto przestrzegać kilku ważnych zasad, które pozwolą nam doprać wszelkie zabrudzenia z naszego obuwia, ale także ochronią je przed rozklejeniem, czy powstaniem odkształceń. W sytuacji, gdy chcemy uprać nasze jasne lub białe buty, należy pamiętać, aby nie stosować proszku do prania, który często przyczynia się do powstawania żółtych zacieków i przebarwień. Zdecydowanie lepiej jest wlać zamiast niego płyn do prania. Dodatkowo ja nakładam na swoje buty pastę do zębów o właściwościach wybielających - jest niezrównana w usuwaniu wszelkich przebarwień na tkaninach. Do bębna razem z brudnym obuwiem wrzucam także woreczek foliowy. Dlaczego? Otóż reklamówka sprawia, że wszystkie ślady z gumowej podeszwy wyczyszczą się bez szorowania. W bębnie powstaje duża ilość piany, a to przyspieszy proces prania. Po wyjęciu z pralki moje buty są czyste i dosłownie wyglądają jak nowe.

Pranie butów w pralce. Jaki program i temperaturę wybrać, aby ich nie zniszczyć?

Teraz bardzo ważna kwestia - jakie program prania do butów wybrać? Jeśli chcesz mieć pewność, że nie zniszczysz swojego obuwia podczas prania w pralce, to pamiętaj o tych kilku krokach:

Najpierw dokładnie oczyść je z powierzchownego brudu. Wyjmij sznurówki i wkładki. Umieść buty w poszewce na poduszkę - dzięki temu nie będą się obijać o bęben pralki. Warto wrzucić do bębna duży ręcznik, który będzie amortyzował uderzenia. Do prania butów wybierz program krótki i delikatny - temperatura maksymalnie 30 stopni, wirowanie 400 obrotów/minutę.

