Pastuj buty w ten sposób, a jesienna pogoda nie będzie Ci straszna. Domowe patenty na konserwację butów

Dlaczego warto pastować buty?

Buty, przede wszystkim te skórzane wymagają odpowiedniej konserwacji. Naturalna skóra powinna być systematycznie czyszczona, natłuszczana oraz impregnowana. Pastowanie butów chroni przez ich zniszczeniem. Zapobiega utracie naturalnego blasku oraz koloru. Dodatkowo zabezpiecza przez fizycznymi zniszczeniami na powierzchni buta.

Jak prawidłowo pastować buty?

Buty do pastowania powinny być umyte i porządnie wysuszone. Niektórzy rekomendują odstawianie umytych butów nawet na kilka godzin. Czym pastować buty? Jednym z kluczowych elementów jest miękka ściereczka. Najlepiej aby było ona wykonana z bawełny albo lnu. Pierwszym krokiem pastowania butów jest zaaplikowanie na nie pasy. Rób to określmy ruchami i staraj się wszędzie pozostawić równomierną ilość preparatu. Nie zapominaj o podeszwach. Po tym kroku buty powinny być matowe. Tak zabezpieczone obuwie odstaw na dłuższy czas, najlepiej na noc. W ten sposób będziesz mieć pewność, że pasta dobrze się wchłonie i zaimpregnuje buty. Następnego dnia możesz wypolerować buty aż staną się one błyszczące. Najlepiej w tym przypadku sprawdzą się stare rajstopy albo ściereczka nasączona wywarem z czarnej herbaty lub kawy.

