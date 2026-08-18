Pierwsza poduszka dla dziecka: kiedy można włożyć mu ją do łóżka?

Przed ukończeniem 1. roku życia poduszka nie powinna znajdować się w łóżeczku, ani w nocy, ani podczas drzemki.

Bezpieczny sen niemowlęcia oznacza twardy, płaski materac, dopasowane prześcieradło i brak dodatkowych przedmiotów

Po 12. miesiącu życia ryzyko maleje, ale specjaliści zalecają poczekać z poduszką do 2. roku życia.

Poduszki, kliny i pozycjonery nie chronią niemowlęcia, a mogą utrudniać swobodne oddychanie

Bunt dwulatka - Plac Zabaw odc. 6

Kiedy kupić pierwszą poduszkę dla dziecka?

Dziecko w pierwszym roku życia powinno spać bez poduszki, zarówno w nocy, jak i podczas drzemek. Miękki przedmiot może przesunąć się pod twarz, ograniczyć przepływ powietrza albo stworzyć ryzyko zaklinowania. Dotyczy to także małych, cienkich poduszek oraz modeli przypominających zabawki.

Po ukończeniu 12. miesiąca życia ryzyko związane z poduszką u zdrowego dziecka jest zwykle mniejsze, ale nie ma jednej daty, od której staje się ona całkowicie bezpieczna. Część poradników zaleca wstrzymanie się z jej wprowadzeniem do ukończenia 2 lat. Warto pamiętać, że maluch nie potrzebuje poduszki tylko dlatego, że używają jej starsze dzieci i dorośli.

Najważniejszy jest nie tylko sam wiek dziecka, lecz także jego sposób spania i otoczenie. Dziecko, które swobodnie zmienia pozycję, ma więcej możliwości odsunięcia przedmiotu od twarzy niż niemowlę. Mimo to spokojny sen bez poduszki nadal jest właściwą opcją, jeśli nie ma wyraźnej potrzeby jej wprowadzania.

Bezpieczny sen niemowlęcia bez poduszki. Co powinno znaleźć się w łóżeczku?

Bezpieczne miejsce do spania dla niemowlęcia wymaga kilku zasad: twardy, płaski materac i dobrze dopasowane prześcieradło. Dziecko układa się na plecach, bez luźnej pościeli i miękkich dodatków. Puste łóżeczko może wyglądać skromnie, ale ogranicza ryzyko przykrycia twarzy lub uwięźnięcia w przedmiotach.

W łóżeczku nie powinny leżeć kołdry, koce, ochraniacze na szczebelki, maskotki, kliny ani pozycjonery. Poduszka do karmienia przydaje się podczas podawania pokarmu pod nadzorem dorosłego, ale nie nadaje się do spania. Po zaśnięciu dziecko należy przenieść na osobną, przygotowaną do spania powierzchnię.

Pierwsza poduszka po roku: jak ją wybrać i kiedy zachować ostrożność?

Gdy decydujesz się na wprowadzenie poduszki u starszego dziecka, wybierz model mały, płaski i dość twardy. Jej zadaniem nie jest unosić głowę wysoko, lecz pomagać utrzymać głowę, szyję i plecy w możliwie jednej linii. W praktyce często wskazuje się orientacyjną wysokość około 5–6 cm, ale nie jest to uniwersalna miara dla każdego dziecka.

Nie warto wybierać puszystych poduszek dla dorosłych ani produktów reklamowanych jako rozwiązanie problemów ze snem. Poduszka nie zapobiega spłaszczeniu główki i nie powinna służyć do układania niemowlęcia w konkretnej pozycji. W przypadku widocznego spłaszczeniu główki, układa jej tylko w jedną stronę lub wątpliwości co do ruchomości szyi, warto skonsultować się z pediatrą bądź fizjoterapeutą dziecięcym.

Po wprowadzeniu poduszki obserwuj, czy dziecko śpi spokojnie i czy nie zsuwa się z niej w niewygodną pozycję. Nie dokładaj od razu kołdry, dużych pluszaków ani dekoracyjnych poduszek, ponieważ nadmiar rzeczy utrudnia bezpieczne ułożenie do snu. Gdy pojawiają się wątpliwości, najbezpieczniej jest wrócić do prostego łóżka z materacem i prześcieradłem.

19

Źródła: