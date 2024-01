i Autor: Shutterstock

Domowe sposoby na piękno

Pij taką herbatkę, a zachowasz młodość. Polska roślina, która obniża poziom cholesterolu oraz wzmacnia włosy i paznokcie. Zimą sprawdzi się idealnie

Prozdrowotna herbata na zimę. Rokitnik to wyjątkowa roślina, której dobroczynne właściwości sprawiają, że jest zaliczana do grona superfood. Najczęściej spożywa się ją w formie naparów, herbat oraz nalewek. Jesienią zdecydowanie warto sięgać po rokitnik. Jest on nie tylko smaczny, ale również dobrze wpływa na ludzki organizm. Spowalnia procesy starzenia, obniża poziom złego cholesterolu oraz cukru, a także wpływa na procesy gojenia się ran.