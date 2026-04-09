Pijesz taką kawę o poranku? Większość z nas ją uwielbia, a proktolog ostrzega

Pijesz taką kawę o poranku? Proktolog ostrzega

Czym byłby poranek bez kawy? Dla wielu z nas to po prostu codzienny rytuał, bez którego nie wyobrażamy się początku dnia. Ciepła, pyszna jest dopełnieniem śniadania i daje nam energię na cały dzień. I oczywiście każdy z nas ma swoją ulubioną - jedni stawiają na mocną czarną, inni wolą delikatne cappuccino, a są również i tacy, dla których kawa bez dodatku mleka mogłaby nie istnieć. I choć wielokrotnie udowadniano, że kawa jest zdrowa i ma pozytywny wpływ na nasz organizm, to okazuje się, że pod jedną postacią, może zaszkodzić. Ten temat w mediach społecznościowych rozwinął proktolog, dr Łukasz Gmerek. Jego zdaniem mleko może być jednym z czynników powodujących zaparcia.

Problemy z wypróżnianiem. Lekarz wini kawę z mlekiem

Dr Łukasz Gmerek w swoim nagraniu apeluje do osób, które zmagają się z regularnymi problemami z wypróżnianiem. Zachęca ich do wykonania badań na nietolerancję laktozy, a jeśli należą do grona fanatyków kawy z dodatkiem mleka, to zaleca, aby ograniczyli oni jej spożycie, przynajmniej do otrzymania wyników testów. Jak zaznacza lekarz nietolerancja pokarmowa często jest mylona z zaparciami.

Pacjenci często zwracają się do mnie z problemami wypróżnień, myśląc, że to zaparcia. Jeżeli zmagasz się z uczuciem parcia na stolec, z uczuciem niepełnego wypróżnienia, to prawdopodobnie masz nietolerancję na nabiał, a nie zaparcia

- wyjaśnił w swoim filmiku na TikToku.

44