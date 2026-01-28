Wsyp pół łyżeczki do herbaty, a pozbędziesz się zgagi. Lekarze rekomendują to zanim sięgniesz po lek

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-01-28 13:40

Zgada to powszechny problem, który dotyka tysiące osób. Czasami wymaga dalszej diagnostyki dlatego nie powinno się go bagatelizować. Lekarza wskazują jednak, że gdy problem nie jest częsty i się nie nasila to zanim sięgniemy po leki warto spróbować naturalne sposoby. Z tekstu poniżej dowiesz się, jak zmniejszyć objawy zgagi domowymi metodami.

Pieczenie w przełyku po posiłku to nie tylko dyskomfort. Może też zwiększać ryzyko raka

i

Autor: AndreyPopov Mężczyzna z brodą i jasnymi włosami, w purpurowej koszulce, trzyma dłoń na ustach, co symbolizuje dyskomfort lub zgagę po posiłku. Ten temat i ryzyko raka przełyku są szczegółowo omówione na portalu Poradnik Zdrowie.
  • Czym jest zgaga i czy zawsze zwiastuje poważne problemy zdrowotne?
  • Odkryj, kiedy zgaga to sygnał choroby refluksowej, a kiedy jedynie wynik błędu dietetycznego.
  • Poznaj skuteczne domowe sposoby na zgagę, takie jak soda, imbir czy ocet jabłkowy.
  • Dowiedz się, jak zapobiegać zgadze, zmieniając nawyki żywieniowe i styl życia – przeczytaj, by poczuć ulgę!

Czym jest zgaga i czy zawsze oznacza coś niepokojącego?

Mianem zgagi określa się nieprzyjemne uczucie palenia i pieczenia za mostkiem, a czasem także w dołku podsercowym i w gardle. Jest to niekomfortowy objawy, który często pojawia się po jedzeniu. Zgada stanowi pierwszy objaw choroby refluksowej przełyku. Polega ona na cofaniu się kwaśnej treści żołądka do przełyku. To z kolei działa drażniąco na błony śluzowe i powoduje dyskomfort. Sam refluks może prowadzić do poważniejszych powikłań, w tym krwawienia z przełyku, a nawet nowotworów. Leczenie refluksu obejmuje zmianą stylu życia, przyjmowanie leków hamujący wydzielanie się kwasu solnego w żołądku, a w niektórych przypadkach interwencję chirurgiczną. 

Zdarza się, że zgada nie jest objawem chorobowym. Jeżeli występuje sporadycznie może być związana z przejedzeniem się, a także błędem dietetycznym wynikającym ze spożywania pikantnych i niezdrowych potraw lub alkoholu. W takim przypadki zanim sięgnie się po leki warto spróbować naturalne sposoby

Domowe sposoby na zgagę

1. Soda oczyszczona (wodorowęglan sodu)

Soda oczyszczona to jeden z najpopularniejszych domowych środków na zgagę. Działa jako antacyd, neutralizując kwas żołądkowy. Wystarczy rozpuścić pół łyżeczki sody w szklance wody i wypić powoli. Należy jednak pamiętać, że soda oczyszczona zawiera sód, dlatego osoby z nadciśnieniem lub problemami z nerkami powinny stosować ją ostrożnie i sporadycznie.

2. Imbir

Imbir jest znany ze swoich właściwości przeciwzapalnych i wspomagających trawienie. Może pomóc w łagodzeniu zgagi poprzez uspokojenie żołądka. Można pić herbatę imbirową (świeży imbir zalany gorącą wodą) lub żuć mały kawałek świeżego imbiru.

3. Ocet jabłkowy

Choć wydaje się to sprzeczne z intuicją, ocet jabłkowy (szczególnie ten niefiltrowany i z "matką") może pomóc w zgadze. Niektórzy uważają, że zgaga jest spowodowana zbyt małą ilością kwasu żołądkowego, a nie zbyt dużą. Łyżka octu jabłkowego rozpuszczona w szklance wody, wypita przed posiłkiem, może pomóc w trawieniu i zapobiec cofaniu się treści.

Zapobieganie zgadze często okazuje się skuteczniejsze niż jej leczenie. Kluczem jest unikanie czynników, które sprzyjają jej powstawaniu. Oprócz wspomnianych w artykule zmian w diecie i stylu życia, warto zwrócić uwagę na kilka dodatkowych aspektów. Staraj się jeść wolno i dokładnie przeżuwaj każdy kęs – pośpiech w jedzeniu sprzyja połykaniu powietrza i zwiększa ryzyko refluksu. Unikaj także nadmiernego wysiłku fizycznego bezpośrednio po posiłku, zwłaszcza ćwiczeń angażujących mięśnie brzucha, które mogą zwiększać ciśnienie w jamie brzusznej. Pamiętaj również o odpowiedniej pozycji podczas snu; uniesienie głowy i górnej części tułowia (np. za pomocą specjalnej poduszki klinowej) może pomóc grawitacji w utrzymaniu treści żołądkowej na swoim miejscu.

Przeczytaj także:
Oto sekret długowieczności Japończyków? Na potęgę zajadają ten owoc. Polacy nad…
Super Express Google News
Badania lekarskie
16 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZGAGA