Zalewam wrzątkiem i wypijam po świątecznym obiedzie. Zgaga i refluks znikają w okamgnieniu. Domowy sposób na zgagę

Najwyższa czekoladowa choinka na świecie. Cztery tony czekoladowego szczęścia trafiło do Księga rekordów Guinnessa

To już tradycja

Napisz to swoim bliskim w Wigilię, a sprawisz im ogromną radość. Krótkie życzenia bożonarodzeniowe

Zalewam wrzątkiem i wypijam po świątecznym obiedzie, a zgaga znika

Świąteczne jedzenie jest tak pyszne, że ciężko mu się oprzeć. Niestety przejedzenie po Bożym Narodzeniu najczęściej wiąże się nie tylko z dodatkowymi kilogramami, ale także dolegliwościami trawiennymi takimi jak zgaga i niestrawności. Najczęstszą przyczyną zgagi jest przejedzenie lub spożycie zbyt tłustych potraw. Objawia się dokuczliwym paleniem w przełyku, kwaśnym odbijaniem, cofaniem treści żołądkowej do przełyku, a także bólami w nadbrzuszu. Zdarza się, że niestrawnościom towarzyszą jej mdłości, wzdęcia, zaparcia, a nawet wymioty. Jak zatem poradzić sobie ze zgagą w święta? Otóż to dosyć powszechna dolegliwość po bożonarodzeniowym jedzeniu. Warto wypróbować domowe sposoby na zgagę. Jeden z nich jest naprawdę skuteczny, a do tego łatwy w przygotowaniu. Chodzi o imbir. Korzeń rośliny pomaga w naprawdę wielu dolegliwościach trawiennych oraz żołądkowych. Wystarczy, że pokroisz kilka plasterków i zalejesz je wrzątkiem. Zaparzaj przez 10 minut, a potem wypij ten napar, a zgaga po chwili ustąpi.

Domowe sposoby na zgagę po świętach

Jeśli chcesz się szybko i skutecznie pozbyć problemów, które dopadły twój układ trawienny wypróbuj tych domowych na zgagę:

Wypij powoli, całą szklankę ciepłego, chudego mleka.

Łyżeczkę sody rozpuść w ciepłej wodzie i wypij.

Zjedz kilka migdałów, które neutralizują kwasy w żołądku.

Napij się wody z dodatkiem octu jabłkowego.

Zjedz banana, który może pomóc w neutralizacji kwasów żołądkowych dzięki swoim naturalnym właściwościom alkalizującym.