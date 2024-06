Wysoki cholesterol? Poznaj sposób, na to, by obniżyć jego poziom i wspierać codzienne zdrowe nawyki

Wlewam do doniczek pelargonii 1 raz w miesiącu. Odżywka sprawia, że kwitną przez całe lato. Domowy nawóz do pelargonii

Polacy nadal nie są wystarczająco zorientowani w temacie zdrowia i regularnych badań profilaktycznych. Aż 60% z nich nie zna swojego poziomu cholesterolu we krw. Eksperci wskazują, że podwyższony poziom cholesterolu, obok nadciśnienia tętniczego, palenia tytoniu, cukrzycy i otyłości, jest głównym czynnikiem zwiększającym ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

Jak radzić sobie z podwyższonym poziomem cholesterolu we krwi?

Cholesterol w naszym organizmie jest transportowany w postaci kompleksów z białkami tworząc tzw. lipoproteiny, które możemy podzielić na dwa główne typy: lipoproteiny o dużej gęstości (HDL) oraz lipoproteiny o małej gęstości (LDL). Odgrywają one różne role w jego metabolizmie i mają odmienny wpływ na zdrowie: cholesterol LDL to tzw. „zły” cholesterol, gdyż prowadzi do powstawania blaszki miażdżycowej w naczyniach krwionośnych, a cholesterol HDL to tzw. „dobry” cholesterol, ponieważ usuwa jego nadmiar z organizmu.

Badania kliniczne dowodzą, że skuteczną metodą walki z podwyższonym poziomem cholesterolu całkowitego i właśnie też tego „złego” cholesterolu jest regularna aktywność fizyczna połączona z odpowiednio zbilansowaną dietą. Wsparciem w tym procesie są też sterole roślinnei. Te naturalnie występujące w roślinach substancje mają pozytywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy człowieka. Spożywane w odpowiednich ilościach obniżają poziom cholesterolu we krwi poprzez zmniejszenie jego wchłaniania w jelicie oraz zwiększenie jego wydalania z organizmu. Co ważne – organizm człowieka nie jest w stanie ich samodzielnie produkować i z tego względu muszą być one dostarczane wraz z dietą. Można je znaleźć w niektórych produktach spożywczych, takich jak: oleje roślinne (rzepakowy, słonecznikowy, sojowy, oliwa z oliwek), orzechy, nasiona sezamu i roślin strączkowych oraz w produktach zbożowych. Mniejsze ich ilości występują również w owocach i warzywach.

Ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu serca odgrywa również tiamina, czyli witamina B1. Wprowadzenie do diety produktów bogatych w ten składnik wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca.

Danacol i Danacol Plus – nowe produkty obniżające poziom cholesterolu dzięki zawartości steroli roślinnych

Danacol to jogurt pitny zawierający 1,6 g steroli roślinnych w 100 g. Badania kliniczne dowodzą, że ich regularne spożywanie w takiej ilości obniża poziom cholesterolu we krwi, nawet o 10% w 3 tygodnie. Produkt jest bez dodatku cukrów (zawiera naturalnie występujące cukry) i dostępny jest w dwóch wariantach: o smaku klasycznym i o smaku truskawkowym. To propozycja dla tych, którzy chcą wesprzeć zmianę nawyków żywieniowych i jeszcze skuteczniej walczyć z podwyższonym poziomem cholesterolu. Z kolei w aptekach dostępny jest suplement diety Danacol Plus w wygodnych saszetkach z żelem o smaku owoców cytrusowych, który zawiera 2,5 g steroli roślinnych oraz 0,33 mg tiaminy (witaminy B1)w 1 saszetce (zalecanej dziennej porcji).

Podstawą w walce z podwyższonym poziomem cholesterolu jest zmiana stylu życia i nieprawidłowych nawyków żywieniowych. Warto zacząć przede wszystkim od monitorowania poziomu cholesterolu, a na co dzień wdrożyć dietę m.in. ubogą w tłuszcze nasycone, tłuszcze trans, bogatą w błonnik i połączyć ją z regularną aktywnością fizyczną.

i Sterole roślinne pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania co najmniej 0,8 g steroli roślinnych dziennie

i Autor: materiał prasowy Danacol

i Autor: materiał prasowy Danacol