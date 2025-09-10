Po tym włosy rosną jak na drożdżach, są zdrowe i lśniące. Przepis na domową wcierkę na porost włosów

Do przygotowania wcierki na porost włosów można wykorzystać dobrodziejstwo ziół, które hodujemy na balkonie, parapecie albo w ogrodzie. Przy niewielkim wysiłku możemy poprawić kondycję skóry głowy i kosmyków. Mimo że półki w drogeriach uginają się od kosmetyków, które mają sprawić, że włosy będą szybciej rosły. Wiele z tych preparatów jest opartych na naturalnych składnikach. Ceny są różne, a efekty nie zawsze takie, jakich sobie życzymy. Na szczęście nie zawsze musimy wydawać krocie. Płukankę lub wcierkę na porost włosów, bez zbędnej chemii, możemy zrobić sami.

Rozmaryn na porost włosów. Wcierka, która pobudzi cebulki

Jedną z najprostszych przyspieszających porost włosów jest woda rozmarynowo-imbirowa. Rozmaryn zawiera mnóstwo przeciwutleniaczy, które wzmacniają włosy i zapobiegają ich łamaniu. Dlatego polecany jest nie tylko na porost włosów, ale także do pielęgnacji długich kosmyków. Ponadto składniki zawarte w rozmarynie stymulują krążenia krwi w skórze głowy i wzmacniają cebulki. Mają także działanie przeciwzapalne i przeciwgrzybicze, dzięki czemu niwelują łupież. Na wzmocnienie i regenerację skóry głowy wpływa także imbir. Odpowiada za dotlenienie cebulek włosowych, dzięki czemu hamuje wypadanie kosmyków. Żeby przygotować domową wcierkę, potrzebujemy 4 plasterki imbiru, dwie gałązki świeżego rozmarynu (lub 3 łyżeczki suszonego) oraz 0,5 l wrzącej wody. Rozmaryn i imbir zalewamy wodą i odstawiamy do wystudzenia. Następnie odcedzamy, przelewamy do butelki z dyfuzorem i odstawiamy do lodówki. Przechowujemy maksymalnie 7 dni. Wcierki używamy zawsze po umyciu włosów i delikatnie wmasowujemy w skórę głowy.

Odżywka do włosów z siemienia lnianego

Siemię lniane zawiera kwasy tłuszczowe omega-3, które odżywiają cebulki włosów, zapobiegając ich wypadaniu. Kisiel z siemienia lnianego działa również jak naturalny stylizator, podkreślając skręt loków i wygładzając włosy. Do przygotowania maski potrzebujesz 2 łyżki siemienia lnianego oraz 1 szklankę wody. Gotuj siemię lniane w wodzie na małym ogniu, aż powstanie kisiel. Odcedź nasiona, a powstały żel nałóż na włosy. Pozostaw na 20-30 minut, a następnie spłucz letnią wodą. Stosuj regularnie, co 4 dni.

Co jeść, żeby wzmocnić włosy?

Składników, które korzystnie wpływają na porost włosów, jest bardzo dużo i powinniśmy skupić się nie tylko na kosmetykach, ale i tym, co jemy. Dieta, która wzmacnia nasza odporność, wzmacnia także włosy, dlatego powinna być bogata w białko np. ze strączków. Nie wolno zapominać także o aminokwasach zawartych w takich produktach jak: pomidory, papryka, melony, bób, szpinak, wiśnie, czereśnie, jagody, morele czy śliwki. Pomocne będą także produkty bogate w witaminy A, C oraz E. Te znajdziemy np. w marchewce, czarnej porzeczce, malinach, dzikiej róży, jarmużu, szpinaku, jakach, orzechach czy oleju rzepakowym tłoczonym na zimno. W diecie na porost włosów nie pomijamy także produktów bogatych w cynk, miedź, żelazo czy biotynę dlatego kasza, sardynki, kakao czy gorzka czekolada także powinny znaleźć się w naszym menu.

