Perfumy na jesień. Trzy flakoniki o zapachu, który otuli zmysły niczym kaszmirowy koc

Jesień to pora roku, która inspiruje do zmian, refleksji i otulenia się komfortem. Podobnie jak garderoba, także i zapach powinien ewoluować wraz z porą roku. Zapomnij o lekkich, cytrusowych nutach lata i zanurz się w bogatych, zmysłowych kompozycjach, które idealnie oddają klimat jesieni. Przygotowaliśmy trzy propozycje perfum, w różnym przedziale cenowym.

Perfumy na jesień. Jakie wybrać?

Zacznijmy od najdroższych i najbardziej zaskakujących, przynajmniej w nazwie. Perfumy POLISH - POTATOES BOHOBOCO są zainspirowane właśnie polskimi ziemniakami i dziecięcymi wspomnieniami wsi. Pierwsze skojarzenia to ognisko i pieczone w nim ziemniaki i z lekko przypieczoną słodką skórką. Znajdziemy tu także nuty paczuli, wanilii, miodu, skóry, sosny, goździków oraz drewna. We flakoniku zamkniętych jest mnóstwo aromatów, które rozwijają się na skórze, otulając zmysły jesiennym ciepłem. 50 ml tych perfum kosztuje około 700 zł, niestety jak na tę cenę, zapach zdecydowanie za szybko się ulatnia, jednak trudno mu się oprzeć.

Drugie w naszym zestawieniu są perfumy Maison Margiela REPLICA By the Fireplace. Jak wskazuje nazwa, możemy spodziewać się tu ciepła kominka i wszystkiego, co kojarzymy właśnie z nim. Te ciepłe, korzenne nuty wywołują miłe uczucia, które towarzyszą jesiennej pięknej pogodzie. Spacer po parku, w suchy październikowy dzień, kiedy słońce lekko podgrzewa opadające liście. W powietrzu unosi się delikatny orzechowy zapach. To także słodycz pieczonych kasztanów równoważona słonym smakiem i dymem. Są tu także nuty wanilii i goździków uwalnianych pod wpływem ciepła naszej skóry. To zapach, który subtelnie utrzymuje się przez cały dzień. Perfumy dostępne są w różnych pojemnościach: 10 ml kosztuje około 100 zł, 30 ml około 300 zł, za 100 ml zapłacimy około 500 zł.

Trzecia propozycja to nowość na rynku. HDRÈY Whispering Amber to perfumy polskiej marki, która zadebiutowała w tym roku. We flakonie znajdziemy ciepłe nuty bursztynu, piżma i wędzonej wanilii. Słodkie karmelkowe i imbirowe aromaty sprawiają, że czujesz się otulona kaszmirowym kocem, a w powietrzu unosi się subtelny sapach herbaty z cytryną. Te perfumy są połączenie ciepłego lata nad morzem z najbardziej słoneczną jesienią. Zapach subtelnie utrzymuje się przez cały dzień. Oprócz perfum dostępna jest cała seria kosmetyków o tym samym zapachu: mydło, krem do rąk i balsam do ciała. Do wyboru są dwie pojemności, za flakonik 10 ml zapłacimy 85 zł, za 50 ml – 150 zł, natomiast za 100 ml - 235 zł.

