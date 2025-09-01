Cały świat zazdrości Polkom tych perfum! Idealne połączenie na jesień! Wanilia i kakao zmieszane z imbirem za 80 zł! Pokochasz ten zapach

Karolina Piątkowska
2025-09-01 4:51

Piękne perfumy na jesień! Gdy z drzew zaczynają opadać pierwsze liście to kobiety zmieniają swoje perfumy. Owocowe i soczyste kompozycje zastępujemy bardziej ciepłymi i kojącymi zapachami. Ta przepiękna woda toaletowa od polskiej marki podbija serca Polek, a kobiety z całego świata mogą nam pozazdrościć, Aromaty wanilii i kakao zamknięte w jesiennych akordach! To wszystko za niecałe 80 zł.

Perfumy kobieta

i

Autor: Shutterstock Perfumy kobieta
  • Polski rynek beauty odnosi międzynarodowe sukcesy, a rodzime marki zdobywają uznanie na całym świecie.
  • Odkryj Stara Mydlarnia – markę z 20-letnią tradycją, która łączy naturalność z nowoczesnością.
  • Poznaj Sandalwood – jesienny zapach Starej Mydlarni, który otula zmysły ciepłymi nutami.
  • Dowiedz się, dlaczego polskie perfumy i kosmetyki to prawdziwe perełki warte uwagi!

Zmysłowe perfumy na jesień od polskiej marki! Zapach wanilii i kakao za 80 zł

Cudze chwalicie, a swojego nie znacie. Polski rynek beauty to potężna gałąź gospodarki oraz międzynarodowe sukcesy. Rodzime marki podbijają świat, a produkty Zaji, czy tołpy można kupić nawet w Dubaju. Świat perfum podbija Michał Gilbert Lach i jego niebanalne zapachy spod szyldu Boho Boco. To jednak nie wszystko, rodzimy rynek zapachów pełen jest niespodzianek i perełek.

Marka Stara Mydlarnia to firma założona z pasji, która już od ponad 20 lat zachwyca naturalnymi kosmetykami o tradycyjnej recepturze. Ich produkty świetnie łączą modę na naturalność z nowoczesnym podejściem do klienta. Marka Stara Mydlarnia dzięki dofinansowaniu od państwa zachwycała swoimi kosmetykami na branżowych imprezach takie jak targi Beautyworld Middle East Dubai orazprezentacja marki kosmetycznej podczas targów Cosmoprof Asia.

W ofercie marki Stara Mydlarnia znajdziesz przepiękne perfumy o naturalnych i ziemskich akordach. Sandalwood to propozycja wody toaletowej, które idealnie wpasuje się w jesienny nastrój. Jeżeli szukasz zapachu, który idealnie odwzoruje aurę początku jesienni to Sandalwood jest dla Ciebie. To zmysłowa i kobieca kompozycja, która otula od pierwszych chwil. Połączenie słodkich nut zapachowych z przyprawami, tworzy kompozycję ciepła i przytulności. Ten wyjątkowy zapach od marki Stara Mydlarnia już w pierwszych nutach głowy łączy świeży imbir z korzennym anyżem. Ta jesienna mieszanka wpasuje się w chłodne wieczory i zmysłowe ranki. Nuty serca to delikatna róża oraz ciepła kompozycja tchaj. Dodatek cynamonu i goździków przywodzi na myśl wspomnienia ciepłej herbaty. Bazę zapachy stanowi elegancka kombinacja miodu, tytoniu oraz piżma i drzewa cedrowego. Sandalwood to połączenie ciepłego, otulającego zapachu z nowoczesnością oraz elegancją. Jest on wprost stworzony do noszenia jesienią, a za 100 ml kompozycji w sklepie Starej Mydlarni zapłacisz jedynie 75 zł.

Stara Mydlarnia

i

Autor: Stara Mydlarnia/ Materiały prasowe
Quiz. Jakie perfumy najlepiej do Ciebie pasują?
Pytanie 1 z 8
Twoje wymarzone wakacje to:
