Odwołasz botoks, jak zaczniesz nakładać to wieczorem na twarz. Wyprasuje zmarszczki i napnie skórę. Domowa maseczka na zmarszczki

Zmarszczki to naturalny element starzenia się skóry, ale odpowiednia pielęgnacja może je spłycić.

Istnieje prosty, domowy sposób na wygładzenie zmarszczek i napięcie skóry, który działa cuda.

Odkryj przepis na maseczkę, którą wystarczy nałożyć wieczorem, by cera wyglądała promiennie i młodo!

Nakładaj wieczorem na twarz. Wyprasuje zmarszczki i napnie skórę

Zmarszczki to naturalny element procesu starzenia się skóry, ale odpowiednia pielęgnacja może pomóc w ich spłyceniu i opóźnieniu pojawienia się nowych. Zamiast sięgać od razu po drogie kosmetyki czy zabiegi w gabinecie kosmetycznym, warto wypróbować domowe maseczki, które wykorzystują siłę natury. Takie maseczki na zmarszczki to świetny sposób na naturalną pielęgnację skóry. W ich stosowaniu kluczowa jest regularność, a efekty będą przychodzić stopniowo. Wykorzystując dobrodziejstwa natury można skutecznie opóźnić proces starzenia się skóry i zmniejszyć widoczne już zmarszczki. Tak naprawdę wystarczy trzy łyżki takiej maseczki nałożyć na twarz wieczorem, aby zredukować zmarszczki i opóźnić proces powstawania kolejnych. Z czego zrobić taką domową maseczkę odmładzającą cerę? Potrzebujesz dwóch składników: awokado i miodu.

Domowa maseczka na zmarszczki. Awokado i miód

Domową maseczkę wygładzającą zmarszczki przygotujesz z awokado i miodu. Wspaniale wygładza zmarszczki, a cera po niej wygląda promiennie i młodo. W niewielkiej miseczce rozgnieć połówkę dojrzałego awokado i dodaj dwie łyżki miodu. Wymieszaj oba składniki i porcję równą trzem łyżkom wmasuj w oczyszczoną twarz. Po 20 minutach zmyj letnią wodą i gotowe. Tę maseczkę na zmarszczki można stosować nawet 2 razy w tygodniu. Awokado dostarcza skórze cennych kwasów tłuszczowych i witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, które wzmacniają barierę lipidową skóry, chroniąc ją przed przesuszeniem i szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Natomiast miód jest ceniony za swoje właściwości humektantowe, czyli zatrzymujące wodę w skórze i antybakteryjne. W efekcie taka maseczka zadziała na cerę odmładzająco.

Sposób na zmarszczki. Jak odmłodzić skórę?

Warto pamiętać, że maseczki to tylko jeden z elementów kompleksowej pielęgnacji przeciwzmarszczkowej. Aby cieszyć się gładką i jędrną cerą, kluczowe jest również odpowiednie nawodnienie organizmu (picie dużej ilości wody), zdrowa dieta bogata w antyoksydanty, ochrona przed słońcem (kremy z filtrem UV), odpowiednia ilość snu oraz unikanie używek, takich jak papierosy. Wszystkie te czynniki mają ogromny wpływ na kondycję skóry.