Putin naruszy zawieszenie broni? Będzie natychmiastowa reakcja! "72 godziny"

"Financial Times" ujawnia tajne rozmowy z Paryża dotyczące reakcji na ewentualne naruszenie rozejmu przez Rosję.

Uzgodniono trzystopniowy mechanizm: od ostrzeżenia dyplomatycznego po skoordynowaną odpowiedź wojskową Zachodu.

Reakcja wojskowa USA i Europy miałaby nastąpić w ciągu 72 godzin – co to oznacza dla przyszłych negocjacji?

"Financial Times" ujawnił we wtorek efekty rozmów, jakie w grudniu 2025 i styczniu 2026 odbyły się w Paryżu pomiędzy delegacjami z Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i państw europejskich. Redakcja powołuje się na źródła, zaznajomione z przebiegiem tych rozmów. Chodzi o uzgodnienia dotyczące reakcji na ewentualne naruszenie zawieszenia broni przez stronę rosyjską.

Putin naruszy rozejm? Reakcja w 72 godziny!

"Ukraina uzgodniła z partnerami trzystopniowy mechanizm reakcji, zgodnie z którym uporczywe naruszanie przyszłego zawieszenia broni przez Rosję miałoby spotkać się ze skoordynowaną odpowiedzią wojskową USA i Europy" - czytamy. Co to ma oznaczać w praktyce? Trzystopniowa odpowiedź zakłada, że w ciągu 24 godzin od naruszenia zawieszenia broni przez Moskwę, Kijów miałby prawo najpierw wystosować ostrzeżenie dyplomatyczne. "Jeśli okazałoby się ono nieskuteczne, wojska Ukrainy mogłyby przejść do działań mających na celu zatrzymanie naruszeń" - podaje "FT".

Jeśli i to zawiodłoby, wówczas do akcji wkroczyłyby siły koalicji chętnych, czyli niektórych państw Unii Europejskiej, a także państw spoza UE, ale takich, które wspierają Ukrainę. "Do trzeciego etapu mogłoby dojść w ciągu 72 godzin od naruszenia rozejmu i oznaczałoby skoordynowaną odpowiedź wojskową Zachodu, w tym z udziałem sił USA".

W środę i czwartek trójstronne negocjacje w Abu Zabi

Ustalenia "FT" wypłynęły na dzień przed spotkaniem amerykańsko-rosyjsko-ukraińskim w Abu Zabi, które wcześniej w tym miesiącu zapowiadał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To kolejna próba negocjacji. PAP przypomina, że w styczniu tego roku odbyło się podobne spotkanie - pierwsze trójstronne od momentu inwazji Rosji na Ukrainę. Nie przyniosły jednak efektów, głównie ze względu na stanowisko Moskwy, która nie odstępuje od chęci całkowitego wycofania wojsk ukraińskich z Donbasu.